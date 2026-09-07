「怕幾百年文脈斷了」…福建莆田八卦村坍塌 毀800年建築格局

八卦村古建築因颱風「沙德爾」大面積坍塌。（取材自瀟湘晨報）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 颱風沙德爾帶來破紀錄暴雨，莆田霞皋八卦村多處古厝坍塌。

颱風沙德爾帶來破紀錄暴雨，莆田霞皋八卦村多處古厝坍塌。 重點二： 村內800多年八卦式巷道格局被打亂，宋元明清古建築受損嚴重。

村內800多年八卦式巷道格局被打亂，宋元明清古建築受損嚴重。 重點三：村書記盼重建八卦村，讓珍貴文脈與鄉土記憶延續下去。

福建莆田省級傳統村落霞皋村「八卦村」因颱風「沙德爾」破紀錄暴雨致古建築大面積坍塌，800多年的建築格局瞬間打亂，村書記方俊武面對鏡頭哽咽表示，「從小在這邊長大，害怕幾百年文脈斷了，希望重建八卦村」。

瀟湘晨報報導，莆田自9月1日起遭遇連續強降雨，9月3日至4日單日降雨量達416.5毫米，打破當地9月歷史紀錄。八卦村內磚木結構老建築長時間泡水後，地基鬆軟、牆體失穩，成片古厝在幾十秒內化為廢墟。

霞皋村戶籍人口約6000多人，加上外來人口有上萬人。霞皋村始建於唐代，自宋代起形成以巽離宮為中心、9條主道呈放射狀延伸的八卦式巷道布局，99條巷弄與木蘭溪構成完整八卦太極圖。這種八卦式布局最早出現於宋代，存有多處宋、元、明及晚清民國時期建築，及漢興閣、巽離宮等古蹟。2021年入選福建省第四批省級傳統村落名錄。

據報導，方俊武表示，他小時候就在八卦村長大，這裡不僅有幾百年的文脈和文化，更有一代人兒時的回憶，「如今它塌了，感覺好像村子沒了，就怕文脈斷掉。看到這些廢墟，很難受。」

報導指出，方俊武表示，他希望能重建八卦村，恢復它原來的樣貌，「建一個新的八卦村，再傳千年。」他說，八卦村的房子都是磚木結構，長時間泡水容易坍塌。洪水來臨前，村裡組織人員對八卦村的居民進行轉移。

澎湃新聞報導，在村民的敘述中，八卦狀的99條巷弄，曾擋住過土匪的入侵，但在高達兩、三米的洪水面前，這些老牆在漫長浸泡中失去最後的支撐，一間接一間地坍塌；

報導指出，那是霞皋村最漫長的夜晚，古老的八卦陣眼沒有護住這座古老的村落，水漫過一棟棟建築，將那800多年的建築格局瞬間打亂。

霞皋村黨委書記方俊武表示，希望重建八卦村。（取材自瀟湘晨報）

昔日的八卦村。（取材自瀟湘晨報）

9月5日八卦村一角。（瀟湘晨報）