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賣飲料還是篩人？4.5元椰汁賣50元 和平飯店當面開易拉罐

中國新聞組／北京7日電
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上海和平飯店1杯椰汁50元，服務員竟然當面打開4.5元一罐的椰樹牌椰汁，倒入玻璃...
上海和平飯店1杯椰汁50元，服務員竟然當面打開4.5元一罐的椰樹牌椰汁，倒入玻璃杯中。 （取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：和平飯店因50元椰汁被爆料，實為當面開4.5元罐裝椰汁。
  • 重點二：飯店稱可樂、雪碧等罐裝飲料均統一定價50元一杯。
  • 重點三：市場監管部門認定明碼標價且事前告知，屬市場調節價。

上海地標和平飯店近日因「一杯50元（人民幣，下同，約7.4美元）椰汁」登上熱搜；消費者爆料稱，在該飯店點了一杯50元的椰汁，服務員卻當面打開一罐市售4.5元的椰樹牌椰汁倒入杯中。有網友說，這杯椰汁真正厲害不是在賣飲料，而是在篩人；也有人說，和平飯店賣的不該是「易拉罐代開」的手工費，而是百年傳奇的格調與體面。

綜合都市快報、閃電新聞報導，飯店工作人員回應稱，店內包括可樂、雪碧、加多寶及椰汁等罐裝飲料均統一為50元一杯（一罐），若顧客自帶酒水飲料，則每瓶收取300元服務費。

對此，黃浦區市場監督管理局回應表示，餐廳相關飲品的價格屬於市場調節價，只要明碼標價並在消費前履行告知義務，即符合相關法規。

從法律與商業邏輯來看，高端飯店享有自主定價權，這項結論完全站得住腳。然而，這起事件在輿論場上掀起討論，核心矛盾在於「合法」與「體面」的落差。

消費者的爭議在於，高達十倍的溢價並未匹配相應的附加價值。民眾並非不願意為高端消費買單，若這筆費用轉化為調配、呈現與創意飲品的情緒價值，消費者自然心甘情願；但直接將超市隨處可見的易拉罐原封不動端上桌，難免讓大眾覺得「吃相難看」。

從商業運營的角度分析，這類定價策略實質上是一種「客戶分層」與篩選機制。透過高價椰汁與300元開瓶費，飯店迅速篩選出認同該場景價值與定價邏輯的客群。然而，挑選精準客群的同時，也可能在無形中虧損了大眾好感。

總體而言，上海和平飯店賣的不應僅僅是「代開易拉罐」的手工費，而是百年傳奇應有的格調與體面。合法合規僅是商業營運的底線，如何在底線之上將生意做得更加細緻與體面，才是知名老字號品牌長久經營的關鍵。

精華 FAQ

  • 因消費者爆料，店內50元椰汁其實是服務員當面打開市售4.5元椰樹牌椰汁倒入杯中，讓外界質疑高價卻缺乏相應體驗與附加價值，進而掀起討論。

  • 飯店工作人員表示，店內可樂、雪碧、加多寶、椰汁等罐裝飲料都統一收50元一杯；若顧客自帶酒水飲料，則每瓶另收300元服務費。

  • 監管部門指出只要明碼標價並事前告知就屬合規，但輿論更在意高價是否配得上百年飯店的格調與體面，若只是代開易拉罐，容易讓人覺得溢價過高。

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