綠色通道開通 台灣文旦登陸南京 全程不到24小時

AI重點 文章重點整理： 重點一： 台灣花蓮文旦柚經寧台直航，全程不到24小時運抵南京。

台灣花蓮文旦柚經寧台直航，全程不到24小時運抵南京。 重點二： 南京啟用台灣生鮮進口綠色通道，落實7×24小時通關保障。

南京啟用台灣生鮮進口綠色通道，落實7×24小時通關保障。 重點三：首批3000餘箱文旦柚試水南京，盼拓展華東台灣果品市場。

依托寧台直航定班全貨機空中通道，來自台灣花蓮的文旦柚5日在南京開櫃上架。該批文旦柚從台灣果園採摘、完成報關清關，到運達南京農副產品物流中心，全程不到24小時，較傳統方式節省了近一周時間。

中新社報導，今年4月，大陸中央台辦授權發布10項促進兩岸交流合作的政策措施，包括為符合檢驗檢疫標準的台灣農漁產品輸入大陸提供便利。海峽論壇期間，舉辦10項促進兩岸交流合作的政策措施對接簽約會，為台灣特色農漁產品打開大陸銷路搭建平台。

此次寧台直航定班航線開通運輸首批規模化的台灣生鮮，是南京貫徹落實10項促進兩岸交流合作的政策措施的具體舉措。過程中，兩岸相關企業多次磋商，南京市交通集團打造相關空中物流通道；南京祿口國際機場海關開通台灣生鮮進口綠色通道，落實7×24小時預約通關保障機制。南京農副產品物流中心承擔本次項目落地工作，打造華東對台農貿核心交易樞紐。

「今天登陸南京的台灣文旦柚，是樹齡超過40年、台灣市面上的優質文旦柚。」南京寧台供應鏈管理有限公司總經理孟鵬九在受訪時表示，他們從今年4月起著手對接引進符合大陸標準的台灣優質農產品工作，6月篩選到合適水果品種後聯繫台灣果園、果農，與他們的通話時間超過三千分鐘，最終將台灣優質文旦柚引入大陸市場。

南京眾彩商業運營管理有限公司總經理虞國明認為，依托寧台直航定班全貨機空中通道，破解了以往生鮮運輸時效不足、銷售管道不穩的難題，大大提升了台灣生鮮類產品的運輸時效，拓寬了台灣果品在華東地區的銷售管道，對後期台灣果品、水產品打開更大市場進行了探索，亦填補了南京當地農貿市場對台灣優質文旦柚貨源的空缺。

台灣農業行業代表蔡燿丞表示，當日第一批文旦柚到貨3000餘箱，後續還將陸續到貨。此次是首次試水南京市場，望獲得更多大陸消費者認可。