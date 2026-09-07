我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大學文憑不再吃香？美就業市場罕見逆轉 青年人藍領比白領好找工作

世界盃女籃／義大利差點大爆冷 美國隊僅拿55分創半世紀最慘紀錄

三星堆博物館 暑期湧近140萬人次 體驗古蜀文明

中國新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

今年暑假期間，三星堆博物館累計接待遊客約139萬人次。除了基本陳列，博物館還推出多項特展、社教活動，為觀眾提供豐富的古蜀文明體驗。

展覽方面，暑假期間一號館陳列三星堆遺址出土文物1500餘件（套），同步開放「對話三星堆—互動體驗廳」和「天地迴響—三星堆全景音畫數字藝術劇場」，以多元方式呈現古蜀文明圖景。此外，4號館的「雲岡石窟：始建於北魏平城時代的世界文化遺產」特展、一號館地下1樓的「鑄古熔今—朱炳仁銅藝術展」，則為暑期遊客帶來了特別的文化對話。

社教活動同樣受到歡迎。暑期，三星堆博物館舉辦了近百場社教活動，吸引上萬個家庭參與，「指尖三星堆玩轉博物館」主題體驗活動涵蓋面具彩繪、石膏文物彩繪、文物拼圖、銅拓畫、錫紙畫、泥版畫、冰箱貼和藝術擺件製作等項目，讓遊客在動手實踐中感受古蜀文化。

運行保障方面，暑期博物館日均有近200位講解員投入講解工作，累計完成講解近3萬場；69名志願者服務90餘萬人次，開展公益講解500餘場。博物館還在暑假期間延時開放至每晚8點，未約到日間票的遊客可選擇下午5點開始檢票的夜場，讓更多遠道而來的遊客有機會走進三星堆，感受古蜀文明。

三星

上一則

規範「殺手機器人」 UN 128國達共識

下一則

「葫蘆娃搬家了」葫蘆娃爺爺剪葫蘆 鄰居接力掛上新的

延伸閱讀

中國之旅

中國之旅
經營近200年費城自然科學院博物館 9月底關閉

經營近200年費城自然科學院博物館 9月底關閉
劉韡巨型雕塑 9月登大都會藝術博物館外牆

劉韡巨型雕塑 9月登大都會藝術博物館外牆
封面故事／中國篇／看中醫、逛市場 體驗真實中國

封面故事／中國篇／看中醫、逛市場 體驗真實中國

熱門新聞

孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
中國國家主席習近平17日出席前領導人江澤民誕辰100周年大會發表演講。(美聯社)

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

2026-08-30 08:45
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
價值45萬人民幣的限量款愛馬仕包包寄丟，深圳法院最終僅判賠500人民幣。(取材自重慶晨報)

45萬元愛馬仕寄丟 深圳法院判賠這個金額 網友吵翻天

2026-08-31 10:30
最新報告顯示，香港億萬富豪人數居全球城市第二，106名富豪資產淨值達10億美元；圖為第45屆香港鐘表展、第14屆國際名表薈萃在香港揭幕。（中新社）

香港擁106名億萬富翁 數量僅次紐約 但1現象令人憂心

2026-09-01 22:35
中國《環球時報》前總編輯胡錫進。(圖／取自人民網) 賴錦宏

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

2026-09-06 09:45

超人氣

更多 >
胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土
推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元

推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元
如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵
才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕

才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕
半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨