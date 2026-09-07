我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大學文憑不再吃香？美就業市場罕見逆轉 青年人藍領比白領好找工作

世界盃女籃／義大利差點大爆冷 美國隊僅拿55分創半世紀最慘紀錄

創業菁英北京逐夢 HICOOL參賽人數、項目雙創新高

中國新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：HICOOL2026吸引全球1萬209個項目、1萬3472人參賽。
  • 重點二：海外項目占56%，外籍參賽者破30%，覆蓋141國地區。
  • 重點三：HICOOL7年累計培育多家上市獨角獸，融資逾700億元。

在日前舉行的HICOOL2026全球創業者峰會上，來自世界各地的創新創業者，帶著改變世界的夢想相聚北京。200個HICOOL大賽獲獎專案集體亮相，硬核科技閃耀全場。在學術、思想與資本的交匯點上，一股創新熱浪，正以北京為圓心湧向全球。

輝達前研究員，中國頂尖高校博士生導師，公司成立兩個多月即完成數億元人民幣融資的1997年出生的李1鳴，作為厘清智能創始人，正帶領團隊打造面向具身智慧訓練與部署的世界模型系統，並摘得本屆HICOOL大賽一等獎。

「這裡是一個只要你種下種子，就一定會有人幫你澆水的地方。」「00後」創業者王冠博這樣評價HICOOL。從去年帶著兩篇論文參與HICOOL青年夢想計畫的兩人團隊，到今年參加HICOOL大賽的30人團隊，王冠博創立的萬格智元已將論文做成產品，近3個月收穫超千萬人民幣訂單。

自2020年創立以來，HICOOL已累計培育5家上市公司、18家獨角獸企業和219家專精特新企業，獲獎專案賽後融資超過700億元人民幣（約104.2億美元）。亮眼資料的背後，是無數頂尖人才對北京這片科創「熱土」的嚮往。今年大賽共吸引全球1萬209個創業項目、1萬3472名創業者踴躍報名，報名項目數量、參賽人數再創歷史新高，連續7年正增長；海外項目占比56%，外籍參賽者突破30%，覆蓋141個國家和地區；73名決賽參賽人才裡，QS世界大學排名前50高校畢業生達37人。

真格基金董事總經理姚方舟長期接觸海外華人創業者，他觀察到，大量頂尖人才把北京作為追夢的「首選地」，核心在於人才和資源的集聚效應，「哪裡形成了人才與資源的正向迴圈，哪裡就會成為創業者的首選」。

7年來，HICOOL已從單一創業賽事蛻變為全天候、全鏈條的全球創新創業服務生態平台。從種下1顆顆「種子」到聚成一片「創新雨林」，映照出的是1座城市與全球創業者之間的信任與共鳴。

精華 FAQ

  • 因北京聚集人才、資金與科創資源，形成正向循環；HICOOL又提供從賽事到融資的全鏈條支持，讓海外與本地創業者都把北京視為追夢首選。

  • 今年共有1萬209個創業項目、1萬3472名創業者報名，雙雙創歷史新高；其中海外項目占56%，外籍參賽者超過30%，顯示國際吸引力持續升高。

  • 自2020年創立以來，HICOOL已培育5家上市公司、18家獨角獸和219家專精特新企業，賽後融資超過700億元，逐步成為全球創新創業服務生態平台。

輝達

上一則

規範「殺手機器人」 UN 128國達共識

下一則

「葫蘆娃搬家了」葫蘆娃爺爺剪葫蘆 鄰居接力掛上新的

延伸閱讀

康寶萊主辦2026「粵唱粵強」國際大賽紐約站

康寶萊主辦2026「粵唱粵強」國際大賽紐約站
全球第二屆粵唱粵強歌唱比賽費城賽區啟動

全球第二屆粵唱粵強歌唱比賽費城賽區啟動
卡地亞CWI總監Kiyo Taga：我們支持改變世界的女性

卡地亞CWI總監Kiyo Taga：我們支持改變世界的女性
寒武紀進擊 為11團隊招聘軟體人才

寒武紀進擊 為11團隊招聘軟體人才

熱門新聞

孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
中國國家主席習近平17日出席前領導人江澤民誕辰100周年大會發表演講。(美聯社)

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

2026-08-30 08:45
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
價值45萬人民幣的限量款愛馬仕包包寄丟，深圳法院最終僅判賠500人民幣。(取材自重慶晨報)

45萬元愛馬仕寄丟 深圳法院判賠這個金額 網友吵翻天

2026-08-31 10:30
最新報告顯示，香港億萬富豪人數居全球城市第二，106名富豪資產淨值達10億美元；圖為第45屆香港鐘表展、第14屆國際名表薈萃在香港揭幕。（中新社）

香港擁106名億萬富翁 數量僅次紐約 但1現象令人憂心

2026-09-01 22:35
中國《環球時報》前總編輯胡錫進。(圖／取自人民網) 賴錦宏

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

2026-09-06 09:45

超人氣

更多 >
胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土
推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元

推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元
如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵
才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕

才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕
半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨