創業菁英北京逐夢 HICOOL參賽人數、項目雙創新高

AI重點 文章重點整理： 重點一： HICOOL2026吸引全球1萬209個項目、1萬3472人參賽。

HICOOL2026吸引全球1萬209個項目、1萬3472人參賽。 重點二： 海外項目占56%，外籍參賽者破30%，覆蓋141國地區。

海外項目占56%，外籍參賽者破30%，覆蓋141國地區。 重點三：HICOOL7年累計培育多家上市獨角獸，融資逾700億元。

在日前舉行的HICOOL2026全球創業者峰會上，來自世界各地的創新創業者，帶著改變世界的夢想相聚北京。200個HICOOL大賽獲獎專案集體亮相，硬核科技閃耀全場。在學術、思想與資本的交匯點上，一股創新熱浪，正以北京為圓心湧向全球。

輝達 前研究員，中國頂尖高校博士生導師，公司成立兩個多月即完成數億元人民幣融資的1997年出生的李1鳴，作為厘清智能創始人，正帶領團隊打造面向具身智慧訓練與部署的世界模型系統，並摘得本屆HICOOL大賽一等獎。

「這裡是一個只要你種下種子，就一定會有人幫你澆水的地方。」「00後」創業者王冠博這樣評價HICOOL。從去年帶著兩篇論文參與HICOOL青年夢想計畫的兩人團隊，到今年參加HICOOL大賽的30人團隊，王冠博創立的萬格智元已將論文做成產品，近3個月收穫超千萬人民幣訂單。

自2020年創立以來，HICOOL已累計培育5家上市公司、18家獨角獸企業和219家專精特新企業，獲獎專案賽後融資超過700億元人民幣（約104.2億美元）。亮眼資料的背後，是無數頂尖人才對北京這片科創「熱土」的嚮往。今年大賽共吸引全球1萬209個創業項目、1萬3472名創業者踴躍報名，報名項目數量、參賽人數再創歷史新高，連續7年正增長；海外項目占比56%，外籍參賽者突破30%，覆蓋141個國家和地區；73名決賽參賽人才裡，QS世界大學排名前50高校畢業生達37人。

真格基金董事總經理姚方舟長期接觸海外華人創業者，他觀察到，大量頂尖人才把北京作為追夢的「首選地」，核心在於人才和資源的集聚效應，「哪裡形成了人才與資源的正向迴圈，哪裡就會成為創業者的首選」。

7年來，HICOOL已從單一創業賽事蛻變為全天候、全鏈條的全球創新創業服務生態平台。從種下1顆顆「種子」到聚成一片「創新雨林」，映照出的是1座城市與全球創業者之間的信任與共鳴。