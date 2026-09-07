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零食量販店「缺斤短兩」 多地嚴查整治 好想來：全力配合

中國新聞組／即時報導
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文章重點整理：

  • 重點一：多地市場監管部門針對量販零食門店展開計量專項整治。
  • 重點二：好想來回應將全力配合核查，並稱對缺斤少兩零容忍。
  • 重點三：專家指出退一賠三須證明故意作弊，過失僅需退差價。

面對趙一鳴、好想來等頭部量販零食品牌接連陷入「缺斤短兩」爭議，近期，多地市場監管部門出手，陸續對相關主流連鎖零食門店進行專項整治行動。好想來6日表示：「已關注到相關報導並高度重視，將全力配合市場監督管理局的核查工作。」

北京日報報導，好想來表示，其對缺斤少兩行為零容忍，一經查實，將對涉事門店嚴肅整改處理。同時也歡迎媒體和廣大消費者持續監督。

據報導，內蒙古自治區包頭市市場監管局公眾號4日發文稱，在全市開展了針對趙一鳴零食、好想來、七簍零食、采栗人等主流連鎖零食門店的計量專項整治。重點核查在用電子計價秤是否存在作弊改裝、包裝商品是否淨含量不足、標註不規範等問題。檢查結果顯示，該地累計檢查零食經營門店123家次、電子計價秤284台次，抽樣檢驗定量包裝商品6批次，發現1台電子計價秤未經檢定，執法人員責令改正並依法予以處罰。

報導指出，山西省運城市新絳縣市場監管局表示，對轄區零食有鳴、趙一鳴零食、好想來等連鎖零食品牌門店集中開展電子計價秤專項監督檢查，共抽檢在用電子計價秤20台。下一步將持續強化民生計量監管，加大巡查檢查頻次。

江蘇省鹽城市阜寧縣市場監管局表示，開展量販式零食行業計量專項整治，聚焦轄區好想來、趙一鳴等主流量販零食連鎖門店，執法人員攜帶標準砝碼對門店在用電子計價秤開展全面檢查，針對檢查發現的個別門店秤具管理不規範、計量賦碼落實不到位等問題進行了督促整改。

近幾年，以趙一鳴零食、零食很忙、好想來等品牌為代表的量販零食行業快速擴張，秤重計費是這類業態的普遍收費模式。不過，計費不準、缺斤短兩等問題也頻頻爆出，引發大量消費者在社交平台與投訴平台的集中吐槽。

報導稱，這類計量秤重不準確造成消費者多付費的操作是否構成計量欺詐？消費者有權主張「退一賠三」嗎？中國社科院法學所私法研究中心兼職研究員陳灩表示，「『退一賠三』成立的核心是證明商家存在主觀故意作弊；若僅為系統、設備故障等過失，不滿足三倍賠償法定條件，商家需退還多收差價。」

精華 FAQ

  • 各地重點查核電子計價秤是否作弊改裝、包裝商品淨含量是否不足，以及標註是否規範，並對秤具管理不規範、計量賦碼不到位等問題要求整改。

  • 好想來表示已關注相關報導並高度重視，將全力配合市場監督管理局核查；同時強調對缺斤少兩零容忍，一經查實就會對涉事門店嚴肅整改。

  • 不一定。專家指出，退一賠三的前提是證明商家有主觀故意作弊；若只是設備或系統故障等過失，通常不符合三倍賠償條件，但商家仍須退還多收差價。

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