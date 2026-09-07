6歲遭挖雙眼失明 全網最勵志男孩高考721分 長春大學報到

張龍老師（左一）陪伴郭斌（右）到長春大學報到。（取材自極目新聞）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 郭斌6日赴長春大學報到，將攻讀計算機與中醫雙學位。

郭斌6日赴長春大學報到，將攻讀計算機與中醫雙學位。 重點二： 6歲遭挖雙眼失明後，他以721分奪全國同專業第一名。

6歲遭挖雙眼失明後，他以721分奪全國同專業第一名。 重點三：武漢師生與家庭長年陪伴，助他從受助者成長為勵志榜樣。

「全網最勵志男孩」郭斌6日到長春大學報到。郭斌父母、姊姊，和武漢 市盲童學校校長鄭鋒、副校長張龍老師也專程從武漢趕赴長春，全程陪伴郭斌進入大學新征程的重要時刻。

極目新聞報導，13年前，在「山西挖眼案」中失明的6歲男孩郭斌，今年以721分、全國同專業第一名的成績叩開了大學校門。從全網心疼的受傷男孩到全網敬佩的勵志少年——這條路，郭斌走了13年。而托舉他走過這條路的，是一座城的善意，和一群人13年不曾放開的懷抱。

回顧2013年8月，6歲的郭斌在家門口遭遇殘忍傷害，雙眼球被剜除，永遠失去了光明。母親王文麗憶及當時，直言感覺天都塌了。然而，命運的轉機在2014年悄然降臨。當時武漢市盲童學校副校長張龍帶著盲童看望郭斌，並在門口輕輕俯身，給了怯生生的郭斌一個溫暖的擁抱。沒有刻意的安慰與同情的目光，這個真摯的擁抱讓郭斌緊繃的身體瞬間鬆弛，也讓他篤定地選擇了武漢。

在武漢求學的12年間，這座城市展現了最溫柔的善意。張龍主動擔任他的班主任，將班級命名為「娃哈哈」班，守護了9年之久，而郭斌也始終喚她「媽媽」。為了照顧郭斌，教育部門不僅解決了外省學籍、全程免除學雜費與書本費並發放補助，還聘請他的父親為校園保安、母親為生活教師，社會愛心基金更持續資助其所有開銷。這座城的托舉，為他築起了一道堅實的後盾。

音樂成了郭斌黑暗世界裡最忠誠的伙伴。教了他10多年的音樂老師齊高峰義務教學，用手把手摸音階、逐個為樂器調音的耐心，陪伴他跨越重重障礙。在張龍的鼓勵下，郭斌還與同學成立了湖北省首支盲人電聲樂隊並擔任貝斯手。他將鬧鐘定在凌晨4點30分，每天練琴一個多小時，最終熟練掌握四種樂器，兩度斬獲全國「陶笛之星」金獎。面對繁重的學業，他始終溫和而堅定地說：「別人能做到的事情，我也能做到。」

今年高考 放榜，郭斌以總分721分奪得全國同專業第一名的優異成績，被長春大學錄取，將攻讀計算機科學與技術、中醫雙學位。查詢分數那刻，一路陪伴的張龍喜極而泣。今年7月的畢業典禮上，郭斌深情朗誦自己寫的詩：「感謝世界無數溫暖，不負每一份信任與守望，把溫暖傳遞，一路芬芳，以我微光，回贈世界晴朗。」

談及未來，郭斌許下動人的心願：「我最大的心願，是學成後回到武漢市盲校任教，用自己的經歷與所學守護更多視障孩童，把溫暖傳遞下去。」從6歲失明到19歲金榜題名，一個俯身的擁抱改變了一生，而郭斌也從當年「被光照亮」的孩子，蛻變為如今「成為光」的溫暖力量。