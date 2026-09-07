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新疆又有冰川崩 百米雪牆傾瀉 遊客用手機記錄畫面

記者謝守真／綜合報導
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新疆慕士塔格峰2號冰川近日突發雪崩，大量冰雪從峰頂沿山體傾瀉而下，瞬間形成上百公...
新疆慕士塔格峰2號冰川近日突發雪崩，大量冰雪從峰頂沿山體傾瀉而下，瞬間形成上百公尺寬、數百公尺高的雪霧雪牆，冰雪碎屑奔湧而過。（取材自第一財經）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：新疆慕士塔格峰2號冰川近日發生雪崩，形成百米雪牆。
  • 重點二：事發位於未開放無人區，未造成人員傷亡或財產損失。
  • 重點三：當局提醒高危管控區禁入，近期多地冰川災害已釀重創。

▲ 影片來源：YouTube平台＠CGTNEurope（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

新疆慕士塔格峰2號冰川近日發生雪崩，大量冰雪從峰頂傾瀉而下，瞬間形成上百公尺寬、數百公尺高的雪霧雪牆。央視新聞報導，慕士塔格峰2號冰川屬未對外開放的無人區，事故未造成人員傷亡及財產損失。

據央視新聞報導，近日，位於新疆阿克陶縣的慕士塔格峰2號冰川發生雪崩，多名遊客用手機記錄下雪崩畫面。大量冰雪從峰頂沿著山體傾瀉而下，瞬間形成上百公尺寬、數百公尺高的雪霧雪牆，裹挾著冰雪碎屑在山谷裡奔湧向前。消防部門透露，本次雪崩發生地點位於無人區，且距離交通幹道較遠，未造成人員傷亡及財產損失。

據了解，慕士塔格峰主峰海拔7546公尺，峰頂億萬年來被冰雪和冰川覆蓋。而2號冰川屬於未對外開放的高危區域，冰川活動風險較高。

報導提到，阿克陶縣文旅局5日向遊客發布公告指出，慕士塔格峰未開放的高危管控區域地形複雜、氣候多變、安全隱患大，且通訊訊號薄弱、救援條件極差，嚴禁擅自進入未開放的高危管控區域，禁止開展遊覽、徒步、探險、穿越、拍攝等一切涉險活動。

此前，近期西藏和尼泊爾邊境發生冰川和岩石崩塌引發的特大泥石流，造成嚴重人員傷亡與財產損失。西藏自治區吉隆縣「8·26」泥石流災害緊急救援指揮部透露，截至9月5日18時，災害已致當地43人遇難，519人失聯。尼泊爾官方則通報1259人死亡、5083人失蹤。

另據報導，5日，一名受困中國公民在尼泊爾北部熱索瓦泥石流受災地區獲救。4日，尼泊爾救援人員從沙石掩埋的水力發電廠隧道中，救出兩名受困工人。

另外，受風暴「沙德爾」帶來的持續強降雨影響，江西省吉安市遂川縣高坪鎮明坑村5日凌晨突發山泥傾瀉，當日造成1人死亡、11人失聯，昨增為4死、8失聯。

無人機航拍畫面顯示，山體形成了大面積黃褐色滑移帶，區域內溝壑縱橫、土體垮塌，多處邊坡滑塌，部分民房牆體受損。

精華 FAQ

  • 近日該冰川發生雪崩，大量冰雪自峰頂沿山體傾瀉而下，瞬間形成上百公尺寬、數百公尺高的雪霧雪牆，場面相當驚人。

  • 根據消防部門與央視報導，雪崩發生在未對外開放的無人區，且距離交通幹道較遠，因此沒有造成人員傷亡，也未傳出財產損失。

  • 阿克陶縣文旅局公告指出，該區地形複雜、氣候多變且通訊薄弱，救援條件極差，嚴禁擅自進入未開放高危區域，也禁止徒步、探險與拍攝等涉險活動。

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