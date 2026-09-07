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反駁從嚴治黨打擊經濟…「求是」：社會活力減弱 不敢投資

中國新聞組／北京7日電
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：求是坦言中國經濟面臨內需不足與投資下行壓力。
  • 重點二：部分企業持幣觀望，不敢擴大投資與增加用工。
  • 重點三：官方同時反駁全面從嚴治黨會削弱經濟活力的說法。

中共黨刊「求是」最新一期文章再談中國經濟，坦言「一些微觀主體的預期、信心和行為選擇正在發生變化，部分領域活力有所減弱」，並指企業「傾向於持幣觀望，不敢擴大投資、不敢增加用工」；但反駁社會上對於全面從嚴治黨打擊經濟活力的質疑。

日前出版的「求是」刊發「在激發社會活力中增強高質量發展動力」一文，署名「『求是』雜誌評論員」。這篇文章以7月30日召開的中共中央政治局會議開頭，該會議強調要「增強發展動力、激發社會活力」。

文章說，中國經濟正處在新舊動能加快轉換和發展方式轉變的關鍵時期，經濟運行面臨著一些困難挑戰。供強需弱、內需不足的問題仍然突出，消費、投資增速下行壓力較大，一些行業企業生產經營遇到困難、出現分化。

文章指出，這反映出一些微觀主體的預期、信心和行為選擇正在發生變化，部分領域活力有所減弱。在國內外複雜因素的疊加影響下，有的企業傾向於持幣觀望，不敢擴大投資、不敢增加用工，有的勞動者傾向於求穩避險，不敢輕易轉換賽道、不敢冒險創業，從而導致資源要素流動放緩，經濟增長壓力加大。

文章還表示，中國的醫療、養老、托育等公共服務供給與民眾期待還有差距，有的家庭生活成本和風險加大，也在一定程度上影響著消費投資、做事創業的能力和意願。

今年8月，「求是」雜誌發表題為「如何看待宏觀數據與微觀感受『溫差』」的文章，顯示中國官方承認經濟存在反差。

儘管承認當前中國經濟的諸多問題，但求是網6日發出評論員文章「管黨治黨會影響經濟社會發展嗎？」反駁社會上對於全面從嚴治黨打擊經濟活力的質疑。「全面從嚴治黨」由中共總書記習近平提出。預定10月召開的中共五中全會，主要議程即研究「推進全面從嚴治黨若干重大問題」。

求是網這篇評論說，有人認為，「全面從嚴治黨管得太緊，抓吃喝過了頭，反腐敗用力過猛，影響經濟社會發展」；有人認為，「管黨治黨抓得太嚴，束縛了黨員、幹部的手腳，影響了幹事創業積極性」。產生這些「錯誤認識」，是因為對管黨治黨與經濟社會發展關係的認識有偏差。

據央視財經報導，中國財政部近期將發行特別國債3000億元（人民幣，下同，約447億美元），積極支持中國工商銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、中國進出口銀行、中國出口信用保險公司、中國人民保險集團股份有限公司、中國人壽保險（集團）公司、中國太平保險集團有限責任公司、中國再保險（集團）股份有限公司補充核心一級資本。

另外，中國工商銀行等八家中央金融企業分別發布增資計畫，計畫共增資3600億元。

精華 FAQ

  • 文章指出，部分微觀主體的預期、信心和行為選擇正在改變，部分領域活力減弱，企業與勞動者都更傾向求穩，導致投資、用工與資源流動放緩。

  • 企業傾向持幣觀望，不敢擴大投資、增加用工；勞動者則更傾向求穩避險，不敢輕易轉換賽道或冒險創業，進一步壓抑經濟活力。

  • 求是網評論認為，將管黨治黨與經濟社會發展對立起來是認識偏差，反腐和嚴管不是拖累經濟，而是要為高質量發展提供更穩定的制度環境。

中共

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