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「電視劇也不敢這麼演」…湖北新生報到 她倆同名同姓同日生

中國新聞組／北京7日電
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兩位三峽大學新生「劉欣怡」在校園首次見面。（取材自湖北日報）
兩位三峽大學新生「劉欣怡」在校園首次見面。（取材自湖北日報）

這也太巧了。位於湖北省宜昌市的三峽大學昨天新生報到，其中，計算機與信息學院數據科學與大數據技術專業迎來了兩位「劉欣怡」，她倆不僅同名同姓，生日也是同一天，且均來自湖北省，還都戴著眼鏡，兩人的高考成績僅相差3分，最終被同一所大學的同一專業錄取。兩人巧合到連父親都不禁問妻子：「妳當時生欣怡時確定只有一個哈。」 網友則稱「這緣分電視劇都不敢這麼寫，建議拜個把子。」

據湖北日報報導，來自隨州的劉欣怡被分配在二班，她說，在加入專業群時，就發現了一名和自己同姓名同專業的同學，「然後經過老師的通知，才知道我們居然還是同年同月同日生。」自己在初中、高中也碰到同名的同學，但沒有同一天生日，她感覺非常有緣分，非常驚喜。當時就想和這位同學見一面，交個朋友，在大學一起努力。

來自武漢的劉欣怡則被分發到三班，性格開朗的笑著說，自己也是在加入專業群的時候發現了一名同姓名的同學。「很震驚，感受到生命的奇妙、世界轉動的神奇。因為這18年但凡做出任何一個不一樣的選擇，我們兩人就不會在這裡見面。」

在高中階段，她們一個選科物化政，一個選科物化地，高考成績僅相差3分。兩個欣怡都是第一次來宜昌，她倆都表示，宜昌是她們嚮往的城市，三峽大學出眾的綜合辦學實力也深深吸引了她們，她們都非常珍惜這個機遇，在大學的四年裡將攜手努力。

三班劉欣怡的爸爸劉巍說，聽到同名的消息後還和妻子開玩笑，「當時妳生欣怡的時候，確定是只有一個哈。」 他說，希望兩人在學校成為姐妹，走得更遠。

據學校表示，在今年的新生中，還有三對同名同專業的同學同樣上演了奇妙的相遇。電氣與新能源學院電氣工程及其自動化的王偉銘與王偉銘；經濟與管理學財務管理專業的黃欣怡與黃欣怡、金融學專業的李馨怡與李馨怡。

對於兩個劉欣怡的巧合，網友們紛紛表示驚訝：「同名就算了，還同年同月同日出生，這就是緣分啊」，「還同是『四眼』，眼鏡都是同一品牌吧」，「世界之大無奇不有」，「現在豆包取名，更容易撞名字了」，「這億萬分之一的概率都讓她們碰到，堪稱世界奇聞」，「上輩子可能是親姊妹」，「到時別找同一個老公哦」。

精華 FAQ

  • 最受關注的是2位新生都叫劉欣怡，且不但同名同姓，還是同年同月同日生，最後又一起被分到同一所大學的同一專業，巧合程度相當罕見。

  • 她們都來自湖北省，也都戴著眼鏡，高中選科不同但高考成績只差3分，最後都被三峽大學計算機與信息學院的數據科學與大數據技術專業錄取。

  • 家長開玩笑確認是否真的只生了1個欣怡，學校也指出還有其他同名同專業新生；網友則驚嘆這緣分太離奇，紛紛留言說像電視劇情節。

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