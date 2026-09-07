「電視劇也不敢這麼演」…湖北新生報到 她倆同名同姓同日生

兩位三峽大學新生「劉欣怡」在校園首次見面。（取材自湖北日報）

這也太巧了。位於湖北省宜昌市的三峽大學昨天新生報到，其中，計算機與信息學院數據科學與大數據技術專業迎來了兩位「劉欣怡」，她倆不僅同名同姓，生日也是同一天，且均來自湖北省，還都戴著眼鏡，兩人的高考 成績僅相差3分，最終被同一所大學的同一專業錄取。兩人巧合到連父親都不禁問妻子：「妳當時生欣怡時確定只有一個哈。」 網友則稱「這緣分電視劇都不敢這麼寫，建議拜個把子。」

據湖北日報報導，來自隨州的劉欣怡被分配在二班，她說，在加入專業群時，就發現了一名和自己同姓名同專業的同學，「然後經過老師的通知，才知道我們居然還是同年同月同日生。」自己在初中、高中也碰到同名的同學，但沒有同一天生日，她感覺非常有緣分，非常驚喜。當時就想和這位同學見一面，交個朋友，在大學一起努力。

來自武漢 的劉欣怡則被分發到三班，性格開朗的笑著說，自己也是在加入專業群的時候發現了一名同姓名的同學。「很震驚，感受到生命的奇妙、世界轉動的神奇。因為這18年但凡做出任何一個不一樣的選擇，我們兩人就不會在這裡見面。」

在高中階段，她們一個選科物化政，一個選科物化地，高考成績僅相差3分。兩個欣怡都是第一次來宜昌，她倆都表示，宜昌是她們嚮往的城市，三峽大學出眾的綜合辦學實力也深深吸引了她們，她們都非常珍惜這個機遇，在大學的四年裡將攜手努力。

三班劉欣怡的爸爸劉巍說，聽到同名的消息後還和妻子開玩笑，「當時妳生欣怡的時候，確定是只有一個哈。」 他說，希望兩人在學校成為姐妹，走得更遠。

據學校表示，在今年的新生中，還有三對同名同專業的同學同樣上演了奇妙的相遇。電氣與新能源學院電氣工程及其自動化的王偉銘與王偉銘；經濟與管理學財務管理專業的黃欣怡與黃欣怡、金融學專業的李馨怡與李馨怡。

對於兩個劉欣怡的巧合，網友們紛紛表示驚訝：「同名就算了，還同年同月同日出生，這就是緣分啊」，「還同是『四眼』，眼鏡都是同一品牌吧」，「世界之大無奇不有」，「現在豆包取名，更容易撞名字了」，「這億萬分之一的概率都讓她們碰到，堪稱世界奇聞」，「上輩子可能是親姊妹」，「到時別找同一個老公哦」。