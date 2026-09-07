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「中國白茶第一鎮」焚毀10噸「泡水茶」：虧錢也絕不虧口碑

中國新聞組／北京7日電
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福鼎市茶葉協會集中銷毀泡水白茶。（取材自澎湃新聞）
福鼎市茶葉協會集中銷毀泡水白茶。（取材自澎湃新聞）

受颱風「沙德爾」帶來的極端強降雨影響，被譽為「中國白茶第一鎮」的福建省福鼎市點頭鎮嚴重內澇，大批茶商因來不及搬走茶葉，損失慘重，網上隨即出現擔心這批「泡水茶」重新流入市面的質疑聲。福鼎市茶葉協會昨特別為此發布消息，表示他們已經銷毀近10噸的受災「泡水茶」，茶商們即使心在滴血、虧錢，也絕不虧口碑。而這是第一批，此後再有清出的「泡水茶」會繼續銷毀。

據澎湃新聞報導，9月5日下午，在被譽為「中國白茶第一鎮」的福建省福鼎市點頭鎮，近10噸、價值約200萬元（人民幣，下同）的受災「泡水茶」集中銷毀。9月6日，「福鼎市茶葉協會」微信公眾號發布消息「焚毀的是茶葉，守住的是底線！」表示，這是在開展受災問題茶葉集中統一銷毀行動，對所有因洪澇浸泡、受潮變質、不符合品質標準的福鼎白茶進行焚毀處置。

文中指出，必須燒了「泡水茶」是因為底線不可破。災後，茶商們在清淤自救的同時，網上出現有網民擔憂：「這些泡水茶會不會被烘乾翻新，重新流入市場？」的聲音。災情下，每一位福鼎茶人都承受著雙重重壓：一是實打實的經濟損失，潛心倉儲的大量茶葉庫存因天災報廢又被焚毀，多年心血付諸東流；二是茶人們主動止損、堅守底線、自擔損失，共同守護行業口碑，卻還要被不實輿論誤解、質疑，背負莫名的非議與委屈。

福鼎市茶葉協會稱，福鼎白茶的味道極其純淨，被洪水浸泡過的茶葉不僅外觀結塊變色，更帶有無法去除的泥沙味和腥臭味，做茶人做的是良心，哪怕虧錢，也絕虧不起口碑，廣大受災茶人寧願咬牙扛下天價級的經濟損失，也絕不允許任何人透支福鼎白茶幾十年積攢起來的金字招牌。

文末，福鼎市茶葉協會還發布了一封倡議書表示，「受雨水浸泡、汙染的茶葉不得進入市場銷售，不得以任何形式流入消費環節。各企業要認真開展受災茶葉排查，對已被浸泡、汙染且不符合質量安全要求的茶葉，及時做好規範處置，自覺守住產品質量安全底線。」

福鼎市是中國白茶最重要的核心產區之一，白茶歷史悠久，2025年福鼎全市茶園可採摘面積穩定在32萬畝，茶葉總產量4萬噸，茶產業綜合產值突破155億元。現有茶葉加工企業3400多家，帶動38萬涉茶從業者增收，全國銷售網點達1.2萬個，穩定就業崗位超10.5萬個。

精華 FAQ

  • 因颱風豪雨造成茶葉被洪水浸泡、受潮變質，外觀與氣味都已受損，無法符合品質標準。茶協認為這類茶若流入市場，將直接傷害消費者信任與福鼎白茶口碑。

  • 茶商一方面承受存貨報廢、焚毀帶來的實際經濟損失，另一方面也擔心外界懷疑問題茶會翻新上市。因此他們選擇主動銷毀，寧可虧錢，也不願虧掉多年建立的品牌信譽。

  • 協會明確要求受雨水浸泡或受污染的茶葉不得進入市場，也不得以任何形式流入消費環節。各企業須自行排查，對不符合質量安全要求的茶葉及時規範處置並焚毀。

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