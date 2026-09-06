上海超跑賽起火 救援人員「放下滅火器後跑了」車手棄賽救人

CHINA GT發生重大撞車起火事故。（視頻截圖）

CHINA GT發生重大撞車起火事故。（取材自紅星新聞）

China GT中國超級跑車錦標賽第四站上海站GT3組別第一回合正賽5日發生重大事故。FIST Auto車隊91號賽車 在連環碰撞後起火，賽事組織方的救援人員到場，卻因太害怕把滅火器丟了就逃，反而是對手魅影車隊荷蘭籍車手盧克·哈爾托（Loek Hartog）放棄比賽，冒險救出被困的英國車手。FIST車隊賽後怒斥賽事組織方救援不力，即日起退出所有China GT系列賽事。China GT官方隨後發文致歉。藝人王一博也在比賽中被碰撞並退賽，本人未受傷。

綜合紅星新聞、香港 01等媒體報導，事故發生在第7圈，37號與33號賽車衝出賽道撞上91號賽車側身油箱位，91號法拉利賽車瞬間燃起大火，英國車手奧利·米洛伊（Oliver Millroy）被困座艙內，情況極度危急。此時，魅影車隊79號車手哈爾托駕駛保時捷賽車駛過，立即放棄比賽，停車衝向燃燒的賽車，第一次因火勢太大無法接近，他仍四處尋找滅火器先滅火，再徒手將被困的米洛伊從起火的座艙中拖出。

荷蘭職業賽車手洛克・哈托格。（取材自紅星新聞）

事後，米洛伊在社群媒體上發文：「今晚我還活著，完全要感謝一個人。盧克·哈爾托在看不到任何救援人員的情況下立刻停車，冒著生命危險把我從車裡救出來。他的勇敢，我會記一輩子。」米洛伊斷了5根肋骨，鎖骨、手指也有骨折，外加肺部挫傷需動手術，術後需休息幾周才能搭機。

事發當晚，FIST Auto車隊發布嚴正聲明，譴責賽事組織方在現場應急處置、安全救援保障上存在嚴重失職，險些釀成慘劇。而且賽事直播期間，賽會未核實現場情況就草率播報91號車手「自行離開賽車」，至今未向車隊及當事人致歉。為表達強烈抗議，車隊宣布即日起退出今後所有China GT系列賽事，並要求完成獨立、公開調查。

China GT中國超級跑車錦標賽官方微博昨發文對事故及後續影響深表歉意；經初步核查認為，賽事配置符合國家級賽事配置，但在細緻管理方面有待提高，將針對此次事件進一步檢討和調查。

（取材自紅星新聞）

中國多家媒體也檢討賽事組織方的巨大漏洞稱，哈爾托下車救援時，賽會工作人員都處在事故現場的安全距離卻不敢上前，直到哈爾托奮力卸下損毀賽車部件，主動向救援人員索要滅火器，才有人上前遞交滅火器，另一名拿著滅火器的工作人員甚至打不開滅火器。

610 Racing車隊的33號賽車車手楊百杰表示，「當時救援人員因害怕，放下滅火器後逃離，救護車在15分鐘後才到。」仲裁人員甚至嘗試將責任推卸給車手。

另藝人王一博駕駛85號賽車則在第二回合正賽中被116號賽車從內側強行撞擊導致退賽，本人已確認安全。目前賽會已裁定對方全責，但王一博粉絲認為有疑點，要求賽事方公開完整事故回放與透明調查過程。