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遊客打擾生活…紹興「葫蘆娃爺爺」連夜把7個葫蘆全剪了

中國新聞組／北京6日電
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浙江紹興陳爺爺家門前的7個葫蘆，近日成為熱門話題。（取材自魯中晨報）
浙江紹興陳爺爺家門前的7個葫蘆，近日成為熱門話題。（取材自魯中晨報）

浙江紹興「現實版葫蘆娃」近日因遊客暴增、擔心安全隱患及生活受到打擾，提前落幕。75歲「葫蘆娃爺爺」陳金敖5日晚間拿起剪刀，與妻子沈華玲一起摘下家門口的7個葫蘆，並向現場遊客揮手道別。

▲ 影片來源：YouTube＠duyenmy1837（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

當晚，陳爺爺一個個剪下葫蘆，奶奶也在一旁幫忙。摘完後，爺爺為現場遊客唱了一段紹劇，高唱《我們的生活充滿陽光》，奶奶則舉著兩個葫蘆助興。隨後，兩位老人與遊客揮手告別，說了聲「晚安」。

「葫蘆爺爺」晚間對媒體表示，奶奶頭暈病發、身體不適，加上當天遊客量陡增，他們十分擔心安全問題，因此決定把葫蘆收起來。他也提到，兩人平時作息規律，晚上8點就休息。

紹興文旅表示，爺爺考慮到大家太熱情可能產生安全隱患，也不希望原本簡單的生活變味，因此當晚將葫蘆摘下，「我們把安寧與清淨還給兩位老人」，並祝願二老平安康健、順遂無憂。

9月5日是「葫蘆娃爺爺」走紅後的首個周末，紹興書聖故裡人氣爆棚，大批遊客聚集在老人家對面的河岸拍攝打卡，甚至有網紅扎堆直播。連日遊客應接不暇，只要聽到有人喊「爺爺、爺爺」，陳爺爺便出門與大家互動。客流高峰時，他不到5分鐘就要出來接待一輪，每天互動幾十次，甚至接近上百次。9月2日，他曾掛出「休息牌」。

大量遊客聚集在陳爺爺家對面的河岸打卡，陳爺爺不時走出家門與大家互動。（取材自魯中...
大量遊客聚集在陳爺爺家對面的河岸打卡，陳爺爺不時走出家門與大家互動。（取材自魯中晨報）

這段意外走紅源於陳爺爺家門口種植的7個葫蘆。他曾說：「因為我的小孩也沒有了，只有我們兩老了，我把7個葫蘆娃當成自己的小孩。」據了解，陳爺爺的女兒早年間因意外去世。他也說，遊客不遠千里來到這裡，自己「把他們當成自己的親人」。

對於葫蘆摘下，不少網友感到惋惜，「明天還打算專門去一趟紹興打卡」、「還以為可以留到國慶去看看呢」。但更多人表示理解，認為遊客太多已影響兩位老人的生活，「回歸平靜挺好的」，也希望二老健康長壽。

紹興市文旅局4日曾表示，「葫蘆娃爺爺」不是「設定節目」，而是紹興水鄉自然生長出的溫情一角；他不是網紅，而是一位可親可愛的紹興長者。文旅局表示，將做好遊客引導，也希望遊客多一份體諒，在歡迎的熱情與尊重的分寸間取得平衡，守護兩位老人的安寧。

「葫蘆娃爺爺」暴紅後，陳爺爺曾在家門口留下留言。（取材自魯中晨報）
「葫蘆娃爺爺」暴紅後，陳爺爺曾在家門口留下留言。（取材自魯中晨報）

精華 FAQ

  • 主要是近期遊客大量湧入，家門口人潮過多，陳金敖擔心安全隱患；同時妻子身體不適、頭暈病發，兩人也不想原本平靜的生活被持續打擾，因此決定提前把葫蘆收起來。

  • 陳金敖一個個把7個葫蘆剪下來，妻子也在旁協助；摘完後，他還為遊客唱了紹劇和《我們的生活充滿陽光》，妻子拿著葫蘆助興，最後兩人向遊客揮手道別並說晚安。

  • 紹興文旅表示會把安寧與清淨還給兩位老人，也會做好遊客引導，呼籲大家在熱情與分寸間取得平衡；網友則多半理解老人需要休息，但也有人對無法再去打卡感到惋惜。

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