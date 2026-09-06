3200米高原沙漠驚魂 裸身青海1歲童走失12小時奇蹟生還

青海一名1歲男童赤身在海拔3200米的沙漠走失，走失12小時後奇蹟被尋回。(取材自微博)

「找到那一刻大家都哭了！」2025年7月，青海省海西蒙古族藏族自治州都蘭縣牧區發生驚險一幕，一名1歲7個月男童赤身走失，在海拔3200米的沙漠、戈壁環境中消失超過12小時。面對沙塵暴 、降雨及夜間驟降的低溫，警方、牧民等50餘人連夜展開搜救，最終在距離走失地約3公里的山坳找到孩子，所幸僅有輕微脫水，身體狀況良好。

據央視新聞報導，事發當天，男童的母親外出放羊，由8歲姐姐照看。男童平時不愛穿衣，當時自行脫下衣物後走出帳篷，不料外面突發沙塵暴並伴隨降雨，很快失去蹤影。當地海拔高、地形複雜，加上沙塵瀰漫，能見度一度不足80米，搜救難度極高。

接獲報案後，男童父親先組織附近牧民尋找，但天黑後視線受限且氣溫降低，只能尋求警方支援。民警表示：「他（孩子）的爸爸特別著急，他先組織了周邊的牧民在周邊尋找，到晚上看不見以後就無法繼續尋找了，當天特別黑，天氣也比較冷。」隨後，都蘭縣公安局迅速調集警力，50餘人分組進入沙漠，拉起「人牆」徒步搜尋。

入夜後，氣溫驟降至約10℃，搜救人員仍不敢停下腳步。為防止狼群靠近，民警一邊搜尋、一邊不斷喊叫，直到天亮仍未放棄。凌晨5點過，距離孩子失蹤已超過10小時，更多搜救力量從四面八方趕來，空地聯動全面展開。

警航直升機升空進行大範圍搜索，無人機則壓低飛行高度，一寸寸掃描沙丘。都蘭縣公安局情報指揮中心教導員丁劍表示：「警航支隊直升機在高空進行大範圍搜索。通過壓低無人機的飛行高度進行搜索。」

上午10時左右，無人機飛手在持續搜索時，突然注意到沙丘旁一個不起眼的黑點。鏡頭拉近後，確認是一名幼童。搜救人員趕到現場，只見孩子蜷縮在山坳中，意識清醒。見到父親後，他還問：「爸爸，你去哪裡了？我找不到你了。」

歷經12小時驚險等待，孩子平安獲救，現場不少搜救人員忍不住落淚。

青海一名1歲男童赤身在海拔3200米的沙漠走失，走失12小時後奇蹟被尋回。(取材自微博)

青海一名1歲男童赤身在海拔3200米的沙漠走失，走失12小時後奇蹟被尋回。(取材自微博)