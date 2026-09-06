羽衣甘藍不打藥種不出來？ 學者闢謠：有蟲眼≠更安全

羽衣甘藍。(取材自科普中國)

近日，羽衣甘藍因「農藥大戶」、「不打藥種不出來」等說法登上社群熱搜，讓不少消費者對這款被視為「超級食物」的蔬菜產生農殘疑慮。西南大學園藝園林學院院長宋洪元表示，羽衣甘藍確實較容易遭受蟲害，但現代規模化種植已採用物理阻隔、生物防治及精準用藥等綜合措施，合規上市產品的農藥殘留遠低於國家標準。

封面新聞報導，宋洪元指出，羽衣甘藍與包菜、西藍花同屬十字花科，葉片展開且生長期較長，容易吸引菜青蟲、小菜蛾等害蟲，但是「容易招蟲並不等於必須猛打農藥」。目前規模化基地多使用40至60目防蟲網阻隔成蟲，並設置黃板、性誘劑誘捕器，搭配蘇雲金桿菌、苦參鹼等生物源製劑及天敵昆蟲進行防治。

他表示，化學農藥只有在蟲害達到經濟閾值時才會針對性使用，並選擇高效、低毒且易降解的藥劑；採收前也須遵守法定「安全間隔期」，讓藥劑有充分時間分解。大型基地的採前快檢，加上市場監管部門抽檢，也為蔬菜安全提供雙重把關。

對於網路流傳「有蟲眼才代表沒打藥」的說法，宋洪元直指是認知誤區。葉片出現蟲咬痕跡，只能證明曾發生蟲害，與是否用藥、農殘是否超標並無必然關係。反而透過科學防護讓葉片完整潔淨，可能代表種植端在早期已有效阻隔害蟲。

至於食用安全，宋洪元建議，羽衣甘藍葉片凹凸多皺，清洗時應逐片撕下，在流動水下仔細搓洗褶皺，可再用清水或微量小蘇打水浸泡5至10分鐘；若製作生食沙拉或果汁，最後以涼開水或純淨水沖洗。腸胃較敏感者則可快速焯燙5至10秒。

宋洪元也提醒，消費者不必神化羽衣甘藍，也不必因網路傳言對現代農業產生恐慌。羽衣甘藍富含膳食纖維、維生素C及胡蘿蔔素，但並非不可取代。選擇正規商超、品牌生鮮及具認證產品，搭配多樣化蔬菜攝取，才是更實際的飲食保障。

羽衣甘藍製成的飲品。(取材自農民日報)