中第二胖／635斤小伙包車23小時赴武漢 ICU住13天曝結果

曉洲在ICU裡治療了13天，拯救心肺功能。(取材自上觀新聞)

中國一名30歲男子體重高達635斤（約317.5公斤），因重度肥胖導致呼吸、心臟衰竭，甚至無法站立、坐起。由於搭不了飛機、高鐵 ，家人特地包車從昆明開23小時送他到武漢 求醫。經過13天加護病房搶救，他終於脫離最危險階段，下一步計畫兩個月先減100斤，再爭取接受減重 手術。

上觀新聞報導，男子曉洲來自東北，身高188公分，長期在昆明工作。此次就醫時體重635斤，是武漢大學中南醫院開展減重與代謝手術13年來接診的最重患者，也是目前公開報導的中國第二重肥胖患者。

8月20日，曉洲的表哥線上向醫院求助。醫師得知他已出現嚴重呼吸不暢、血氧飽和度下降等問題後，建議盡快治療。由於體重超標無法搭飛機、高鐵，家人聘請護士陪同包車，歷經23小時，8月23日抵達武漢。

曉洲入院時已無法站立、坐起，檢查發現嚴重呼吸衰竭、心力衰竭及多器官功能不全，全身嚴重水腫，皮膚皺褶處還有大面積破潰感染，隨時可能需要插管。

院方為他制定「三步走」治療方案，首先搶救生命、改善心肺功能及控制感染；其次透過內科治療減重；待身體狀況達標後，再進行減重手術。

住院初期，一次翻身、扶坐或拍背排痰都需要十多名護士合作。經13天治療後，曉洲心肺功能明顯改善、感染獲得控制，傷口逐漸癒合，目前只需兩名護士就能協助坐起。9月4日轉回普通病房時，仍動員12名醫護人員，花18分鐘才將他移至兩張病床拼成的特製病床。

醫院減重中心負責人李震表示：「對他而言，需要先保命，再減重。」曉洲目前仍不具備手術條件，因現有最長穿刺器僅15公分，只適用約450斤患者，因此計畫先用兩個月減掉約100斤。

院方也為曉洲設計「三餐正餐加三餐加餐」的六餐制飲食。曉洲入院前一餐需點三份外賣，如今在控制熱量並兼顧營養下，「到目前為止還沒聽到他喊餓」。經過十多天治療，他水腫已明顯消退，體重減少四、五十斤。

家人表示，曉洲幼年因哮喘長期使用激素後開始發胖，成年後體重持續增加，也曾多次減重又反彈。去年5月體重突破600斤後，已出現稍微活動就喘、血壓偏高及平躺嚴重缺氧等問題，家人擔心「再胖下去，人就沒了」，最終決定跨省帶他求醫。

多學科專家為曉洲會診，制定減重手術方案。(取材自上觀新聞)

轉入普通病房時，12位醫護人員合力才將曉洲轉運到兩張病床拼制的特殊病床上。(取材自上觀新聞)