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江西女孩花數千赴港追星 全家低保被取消 網嘲「挺好的」

中國新聞組╱北京6日電
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圖為在香港開的演唱會。(取材自Instagram)
圖為在香港開的演唱會。(取材自Instagram)

一名來自低保家庭的江西女孩為赴香港觀看偶像演唱會，花費數千元完成追星心願，返家後卻傳出全家低保資格遭取消，引發網友熱議。不少網友認為女孩為圓夢昏了頭，分不清孰輕孰重，還酸「挺好的，給國家省了一筆錢」。

綜合媒體報導，女孩是一名在讀中專生，平時家境拮据。近期偶像在香港舉辦演唱會，她十分渴望到現場追星，於是利用暑假打零工、節省生活費，籌措門票、交通、住宿及餐飲等費用。由於赴港涉及較高開銷，整趟旅程花費數千元，對普通家庭或許尚可負擔，但對依靠低保維持基本生活的家庭而言，卻是一筆不小的支出。

消息稱，女孩決定赴港前，家人、社區工作人員及相關幫扶人員曾多次勸阻，並提醒她低保家庭須接受動態核查，若家庭消費及經濟狀況被認定已不符合保障條件，可能影響低保資格。有人甚至明確告知她，若執意赴港追星，可能導致全家低保遭取消。

然而女孩抱持僥倖心理，認為自己是靠打工及節省生活費籌錢，不會影響家庭低保，最終仍前往香港觀看演唱會。她如願完成追星心願後返家，卻傳出當地民政部門透過動態核查發現相關出境及消費情況，進一步對其家庭進行資格復核。

網傳當局複核後認定該家庭不符合低保條件，停止發放相關補助。得知結果後，女孩父母情緒崩潰，甚至哭訴「天塌了」，擔心失去低保後，往後生活將難以維持。女孩此時也後悔不已。

事件登上微博熱搜後，引發大量討論。不少網友認為，低保屬於基本生活保障，若家庭確有能力支付出境追星等非必要支出，遭重新評估並非毫無依據。不過，也有網友認為，單憑一次出境或消費行為，是否足以判定一個家庭已脫離困境，仍應視其實際收入、財產及家庭負擔等綜合條件，不能將「赴港追星」直接等同於家庭已具備穩定經濟能力。

相關部門回應稱，低保資格會進行動態調整，若後續生活狀況再度惡化、確實符合條件，仍可按照程序重新提出申請。

精華 FAQ

  • 一名江西中專生為觀看偶像在香港舉辦的演唱會，靠打工和節省生活費籌措旅費，花數千元完成追星行程，返家後卻傳出全家低保資格遭取消。

  • 因為低保家庭會接受動態核查，若被認定有能力負擔出境旅遊或非必要高額支出，可能被視為不再符合保障條件，進而影響補助資格。

  • 相關部門表示低保資格會依家庭狀況動態調整，若之後生活再度惡化、確實符合條件，仍可依程序重新提出申請，並非永久失去資格。

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