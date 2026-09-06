「人民幣政府」？中國這家上市公司財報錯字連篇

紫金礦業是一家在全球範圍內從事金屬礦產資源勘查和開發為主、上海A股和香港H股兩地整體上市的大型跨國礦業集團，但公司財報卻不時出現錯字。(取材自紫金礦業公司網站宣傳影片)

在香港 、上海兩地上市的中國大型跨國礦業集團‌「紫金礦業」，日前發布2026年半年報卻被發現多處出現錯字。新浪財經指出，其中「人民幣政府」這個錯誤最早可追溯至2020年年報，譏諷紫金礦業財報的錯字，「六年前寫錯，六年後照抄，錯誤的『生命周期』比不少項目經理的任期還長」。

時代周報表示，紫金礦業今年半年報的錯字至少有：將「墨竹工卡縣人民政府」寫成「墨竹工卡縣人民幣政府」；將「青海西寧農村商業銀行股份有限公司」寫成「青海西寧農村商業股份有限公司」，漏掉「銀行」二字；將「江蘇藏青新能源產業發展基金合夥企業（有限合夥）」寫成「江蘇藏青新熊源產業發展基金合夥企業（有限合夥）。

新浪財經報導，公開資料顯示，2020年至2024年，紫金礦業年報審計機構均為安永華明會計師事務所；2025年起，公司將年報審計機構變更為德勤華永會計師事務所。同期，公司董事會秘書也由鄭友誠變更為高文龍。但「審計機構換了，董秘換了，報告年份換了，部分錯字卻沒有換」。

對於財報又被抓出多處錯字，第一財經稱，紫金礦業5日發布《關於定期報告財務報表附註部分相關文字錯誤的更正公告》，強調上述錯誤不會對公司已披露各期定期報告的真實性、準確性、完整性產生實質影響。

紫金礦業表示，後續，公司將進一步完善內部信息披露管理制度，避免此類問題再次發生。