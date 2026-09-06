杭州女連吃數月避孕藥 為何差點沒命？醫提醒奪命前兆
浙江省杭州市一名26歲女子近日出門長途旅行，每天均乘車5到12小時，中間還做了一個小手術，沒想到術後沒幾天，右腿開始痠脹、沉重、隱隱作痛，緊接著胸口發悶，呼吸也變得短促，就醫發現自己竟已肺栓塞。醫師說，這與該名女子連續數月口服含雌激素的複方口服避孕藥有關，若再延誤就醫，嚴重時可能送命。相關話題衝上微博熱搜，截至9月6日上午累計已近8500萬閱讀量。
據紅星新聞報導，長途旅行、做個微創小手術，這樣的安排在不少年輕人眼裡不過是個「稍稍緊湊」的假期套餐。可26歲的小玉（化名）怎麼也沒想到，這幾件看似平常的事竟在短短時間內把她推向了危險的懸崖邊。
此前，小玉已連續數月口服避孕藥。小玉這次出行，每天乘車5到12個小時，橫跨多個城市，一周下來，腿腳幾乎沒有好好伸展過。回到杭州後，她又趁著假期空檔做了一台擇期小手術，可術後沒幾天，右腿開始不對勁，出現酸脹、沉重、隱隱作痛等症狀，緊接著胸口發悶，呼吸也變得短促。
她突然想起，開避孕藥時醫師曾提過要注意血栓風險，趕緊來到浙江醫院檢查，結果讓她驚嚇不已：右下肢深靜脈血栓，並且已經有血栓「跑」到了肺部，形成肺動脈栓塞。
為什麼一次緊湊的假期會鬧出這麼大動靜？浙江醫院血管外科何澤煌醫師解釋說，血栓形成有三個「經典幫凶」：血流淤滯、血管損傷、血液高凝。小玉這幾日的生活讓這三個因素竟然在短時間內都湊齊了：一是每天坐車5到12小時，小腿肌肉幾乎罷工，靜脈血回流變慢，血流淤滯；二是手術創傷讓身體進入「高警覺」狀態，凝血系統被激活；三是長期服用避孕藥，會讓血液本身處於更易凝固的狀態。
確診肺栓塞後，小玉和家人一度非常緊張，外地的父母連夜趕來陪護。醫療團隊分析小玉的肺動脈CTA：肺動脈裡的栓子直徑約8毫米；床旁超聲又發現，她小腿靜脈裡殘餘血栓只有3毫米左右，負荷已經比較有限。綜合判斷後，團隊認為她目前總體風險可控，不需要過度恐慌。後來在規範的抗凝治療和嚴密監護下，小玉的症狀一天天好轉，最終順利康復出院。
下肢深靜脈血栓最典型的表現是：單側腿突然腫脹、酸脹、疼痛，或者兩條腿明顯粗細不一。更危險的是，下肢血栓一旦脫落，可能隨血流堵塞肺動脈，引發胸悶、氣促、胸痛、心悸，嚴重時甚至暈厥、休克。
醫師提醒，靜脈血栓絕不是老年人的「專利」，長時間坐車或飛機、近期手術、久坐不動、長期臥床、妊娠產後，以及服用含雌激素的避孕藥，都是明確的危險因素。年輕人往往覺得自己「扛得住」，最容易忽略這種疊加風險。
她連續數月服用含雌激素避孕藥，又長時間乘車、術後活動少，讓血流淤滯、手術創傷與高凝狀態同時出現，最終形成下肢血栓並跑到肺部。 最先是右腿酸脹、沉重、隱隱作痛，之後又出現胸口發悶、呼吸短促。這些都是下肢深靜脈血栓與肺栓塞的典型警訊，應盡快就醫。 長時間坐車或飛機、近期手術、久坐不動、長期臥床、妊娠產後，以及服用含雌激素的避孕藥，都是明確危險因素，若多項疊加風險更高。
精華 FAQ
她連續數月服用含雌激素避孕藥，又長時間乘車、術後活動少，讓血流淤滯、手術創傷與高凝狀態同時出現，最終形成下肢血栓並跑到肺部。
最先是右腿酸脹、沉重、隱隱作痛，之後又出現胸口發悶、呼吸短促。這些都是下肢深靜脈血栓與肺栓塞的典型警訊，應盡快就醫。
長時間坐車或飛機、近期手術、久坐不動、長期臥床、妊娠產後，以及服用含雌激素的避孕藥，都是明確危險因素，若多項疊加風險更高。
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