杭州女連吃數月避孕藥 為何差點沒命？醫提醒奪命前兆

杭州26歲女子連續數月口服含雌激素的複方口服避孕藥又出門長途旅行久坐，差點因此送命。示意圖。（取材自微博）

浙江省杭州市一名26歲女子近日出門長途旅行，每天均乘車5到12小時，中間還做了一個小手術，沒想到術後沒幾天，右腿開始痠脹、沉重、隱隱作痛，緊接著胸口發悶，呼吸也變得短促，就醫發現自己竟已肺栓塞。醫師說，這與該名女子連續數月口服含雌激素的複方口服避孕藥有關，若再延誤就醫，嚴重時可能送命。相關話題衝上微博 熱搜，截至9月6日上午累計已近8500萬閱讀量。

據紅星新聞報導，長途旅行、做個微創小手術，這樣的安排在不少年輕人眼裡不過是個「稍稍緊湊」的假期套餐。可26歲的小玉（化名）怎麼也沒想到，這幾件看似平常的事竟在短短時間內把她推向了危險的懸崖邊。

此前，小玉已連續數月口服避孕藥。小玉這次出行，每天乘車5到12個小時，橫跨多個城市，一周下來，腿腳幾乎沒有好好伸展過。回到杭州後，她又趁著假期空檔做了一台擇期小手術，可術後沒幾天，右腿開始不對勁，出現酸脹、沉重、隱隱作痛等症狀，緊接著胸口發悶，呼吸也變得短促。

她突然想起，開避孕藥時醫師曾提過要注意血栓風險，趕緊來到浙江醫院檢查，結果讓她驚嚇不已：右下肢深靜脈血栓，並且已經有血栓「跑」到了肺部，形成肺動脈栓塞。

為什麼一次緊湊的假期會鬧出這麼大動靜？浙江醫院血管外科何澤煌醫師解釋說，血栓形成有三個「經典幫凶」：血流淤滯、血管損傷、血液高凝。小玉這幾日的生活讓這三個因素竟然在短時間內都湊齊了：一是每天坐車5到12小時，小腿肌肉幾乎罷工，靜脈血回流變慢，血流淤滯；二是手術創傷讓身體進入「高警覺」狀態，凝血系統被激活；三是長期服用避孕藥，會讓血液本身處於更易凝固的狀態。

確診肺栓塞後，小玉和家人一度非常緊張，外地的父母連夜趕來陪護。醫療團隊分析小玉的肺動脈CTA：肺動脈裡的栓子直徑約8毫米；床旁超聲又發現，她小腿靜脈裡殘餘血栓只有3毫米左右，負荷已經比較有限。綜合判斷後，團隊認為她目前總體風險可控，不需要過度恐慌。後來在規範的抗凝治療和嚴密監護下，小玉的症狀一天天好轉，最終順利康復出院。

下肢深靜脈血栓最典型的表現是：單側腿突然腫脹、酸脹、疼痛，或者兩條腿明顯粗細不一。更危險的是，下肢血栓一旦脫落，可能隨血流堵塞肺動脈，引發胸悶、氣促、胸痛、心悸，嚴重時甚至暈厥、休克。

醫師提醒，靜脈血栓絕不是老年人的「專利」，長時間坐車或飛機、近期手術、久坐不動、長期臥床、妊娠產後，以及服用含雌激素的避孕藥，都是明確的危險因素。年輕人往往覺得自己「扛得住」，最容易忽略這種疊加風險。