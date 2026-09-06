尼泊爾洪災10天後 中民工獲救 「燈光照眼前一度不敢相信」

中尼邊境泥石流發生10天後，中國公民陸海濤（右二）獲救。（美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 尼泊爾洪災10天後救出中國工人陸海濤，生命體徵平穩。

尼泊爾洪災10天後救出中國工人陸海濤，生命體徵平穩。 重點二： 陸海濤在隧道內多次見燈光呼救，獲救後直呼如奇蹟。

陸海濤在隧道內多次見燈光呼救，獲救後直呼如奇蹟。 重點三：專家稱泥石流密實、儀器受限，使中方搜救仍極困難。

中尼邊境 泥石流發生10天後，尼泊爾 救援人員5日再救出2人，其中包括從當地特里舒利1號水電站隧道裡救出的中國公民陸海濤，陸海濤生命體徵平穩，但有輕度體溫過低跡象，經送醫已無大礙。陸海濤稱看到搜救人員的燈光靠近時，一度不敢相信自己能獲救。中國駐尼泊爾大使張茂明稱陸海濤生還是奇蹟。陸海濤生還消息也重燃中國失聯者家屬的希望。至於為何中方至今沒有發現倖存者，專家稱與泥石流填密充實，搜救儀器難突破等因素有關。

據尼泊爾官方統計，8月26日發生的疑似冰河 崩塌引發暴洪及土石流已造成至少1300人罹難、超過5000人失聯。尼泊爾救援人員5日再救出兩人，一名是從房屋裡救出的女性，另一名是中國公民陸海濤，獲救倖存者累計達3人。

綜合美國之音、央視報導，陸海濤獲救時沒有明顯外傷，生命體徵平穩，但有輕度體溫過低的跡象，獲救後被送往一家軍醫院救治。陸海濤看起來精疲力竭、神志恍惚，皮膚和衣物上沾滿了乾泥和灰塵。尼泊爾軍方稱，這名中國公民名為Lu Haitao，在被困於特里舒利1號水電站隧道10天後獲救。

陸海濤在醫院表示：他在隧道內等待救援期間，曾多次看到遠處搜救人員的燈光並大聲呼喊。「每次我看見燈光就喊，特別大聲喊。」可能因為距離較遠，救援人員並未聽到。5日救援人員靠近他時，燈光照到眼前，他反而一度不敢相信：「我特別感謝救援人員……對我來說是一個奇蹟。」

指中國駐尼泊爾大使館5日證實陸海濤獲救消息，中國駐尼泊爾大使張茂明已前往醫院探望，張茂明表示：「我們深感振奮，這是一個奇蹟，也堅定了我們進一步做好在尼泊爾中國公民救助相關工作的信心。」

另據封面新聞報導，陸海濤的姊姊陸海榮已從尼泊爾官方公布照片確認獲救者是她的弟弟陸海濤。陸海榮說，陸海濤是河南安陽湯陰人，49歲。今年2月春節沒過就前往尼泊爾務工，但沒告訴家人去做什麼。「之前他在老家種田兼打工，只能『顧個溫飽』，這不是想著去外面掙點錢，結果就出了這麼個事。」好在順利救出「算是不幸中的萬幸。」失聯家屬的微信群內，家屬們紛紛表示：「我們都有希望了。」

尼泊爾已經救出3人，中國這邊救援卻迄今在生還者部分「沒動靜」，引發部分人士質疑搜救力度。據西藏日報報導，有專家表示，本次災害屬於多環節連鎖的災害鏈，造成高強度「點狀重創」，能量集中在狹小空間爆發，極大壓縮了現場人員的生還機率，搜尋倖存者如同「泥中尋針」；加上泥石流填充密實，生命探測儀有效探測深度不足2米且干擾嚴重，虛警率極高，也極大增加救援難度。

中尼邊境泥石流發生10天後，中國公民陸海濤獲救。（美聯社）