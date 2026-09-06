西藏吉隆泥石流災情 民間慈善捐款逾6.6億人民幣
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中尼邊境發生土石流災害後，中國官方公布，據不完全統計，西藏吉隆土石流災害慈善捐贈超過6.6億元（人民幣，下同，約9834萬美元）。
央視報導，西藏日喀則市吉隆縣土石流災害發生後，中國民政部第一時間指導29家網路公開募捐服務平台和有關慈善組織根據災區需要，展開救災捐贈。據不完全統計，截至目前，捐贈已超過6.6億元；其中，147萬人次通過網路公開募捐服務平台，向有關公開募捐慈善項目捐贈5016萬元（約747萬美元）。
尼泊爾與中國西藏接壤區土石流災害發生至今已超過10天，截至4日18時，中國方面最新通報死亡人數增至31人，531人失聯，發現遺物987件。
另據西藏新聞網報導，多名曾前往西藏旅行的網友反映，在吉隆遭遇泥石流災害後，接到屬地派出所的摸排電話。民警核實身分，反覆詢問赴藏行程、同行人員。起初，網友覺得詫異，掛斷後才猛然想起，自己曾辦理過日喀則邊境申請，後因時間問題臨時改了行程，但這條申請記錄，還是讓工作人員撥出了那通電話。
為了不漏掉任何一個人，工作人員守在電話機前，對著海量名單，一個號碼一個號碼地撥。沒有智能外呼，沒有AI語音，只為找尋每一位曾與這片土地有過交集的人。一通通跨越高原的排查電話，沒有驚天動地的壯舉，飽含的卻是對每一個生命的珍視，以及絕不輕言放棄的堅守。
有曾在當地休假的遊客感慨，這一通通來電的背後，是巨大的工作量。工作人員需要逐個號碼撥打，逐一核實每個人的近況。許許多多網友也在心底默默祈願：希望每一通撥出去的排查電話，那頭都有人應答。
據官方不完全統計，西藏吉隆土石流災害的慈善捐贈已超過6.6億元人民幣，其中透過網路公開募捐平台完成的捐款也達5016萬元，顯示社會援助相當踴躍。 民政部第一時間指導29家網路公開募捐服務平台及相關慈善組織，依災區需求啟動救災捐贈，並協調公開募捐項目，讓民眾能透過平台更直接參與支援。 截至4日18時，官方通報死亡31人、531人失聯，並已發現987件遺物；此外，當地警方也對曾辦理邊境申請或到訪過的人逐一電話摸排，盡力確認安全。
精華 FAQ
據官方不完全統計，西藏吉隆土石流災害的慈善捐贈已超過6.6億元人民幣，其中透過網路公開募捐平台完成的捐款也達5016萬元，顯示社會援助相當踴躍。
民政部第一時間指導29家網路公開募捐服務平台及相關慈善組織，依災區需求啟動救災捐贈，並協調公開募捐項目，讓民眾能透過平台更直接參與支援。
截至4日18時，官方通報死亡31人、531人失聯，並已發現987件遺物；此外，當地警方也對曾辦理邊境申請或到訪過的人逐一電話摸排，盡力確認安全。
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