考研名師湯家鳳籲撤「英語主科地位」 胡錫進斥：蠢貨

考研名師湯家鳳呼籲取消英語主科地位。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 湯家鳳主張取消英語主科地位，改重視歷史教育。

湯家鳳主張取消英語主科地位，改重視歷史教育。 重點二： 他認為孩子母語未學好就學英語，是全世界笑話。

他認為孩子母語未學好就學英語，是全世界笑話。 重點三：胡錫進批評反英語者偏激狹隘，雙方隔空交火。

「英語主科地位」是否該取消，近年在中國多次成為熱議話題，但最後都不了了之。考研數學名師湯家鳳昨公開呼籲加強歷史課程教育，並再次提出應取消英語作為核心主課的地位，稱中國孩子還沒學好母語就把精力放在英語學習上，「放眼全世界都是個笑話。」引爆「取消英語主科地位」的全網論戰。前媒體人胡錫進 則怒斥湯家鳳把學英語當崇洋媚外是偏激、狹隘的「個別蠢貨」，隨即引來湯家鳳暴怒，發視頻叫陣胡錫進公開辯論。

據觀察者網報導，近日，湯家鳳就已多次發文哀嘆看到遼寧省等地不再把歷史計入中考總分，讓他深感痛心。9月3日抗戰勝利紀念日這天，湯家鳳發文道，看到有些地方不把歷史計入中考分數，「我心裡好沉重，再過一些年，我們的年輕人還記得這天是什麼日子嗎？」認為當前教育體系對英語的重視程度過高，對歷史的重視嚴重不足，如果必須在科目上做取捨「減負」，那麼更應被「踢出主科」的是英語。「中國人崇洋媚外的歷史該結束了。」

4日，他連發多條貼文，認為英語只是工具，「會用就可以了」，更直言「我們的孩子在母語還沒有學好的時候就開始把大量時間、精力放在英語學習上，放眼全世界都是個笑話。」他建議降低英語考試權重、回歸工具屬性，將省下的時間還給母語、歷史等本土文化學科。5日，湯家鳳再於社交媒體發文，公開呼籲加強歷史課程教育、取消英語作為核心主課的地位。

連日來，他的發聲引發廣泛討論，相關話題在昨登頂微博熱搜榜首，網民意見兩極。支持者認為，英語是「全民死磕分數的無效內卷」，且隨著AI翻譯發展，應結束過度強調英語的心態。反對者則擔憂，一旦英語不再是主科，富裕家庭仍可通過私教讓孩子學好英語，將加劇貧富差距和教育不公，甚至削弱國家長遠競爭力。

官媒環球時報前總編輯胡錫進則發文駁斥湯家鳳的說法，稱把學習英語斥為「崇洋媚外」、鼓吹將英語從學校的主科驅逐出去的那些人，其實是很偏激、狹隘的一撥人。他們把反對英語主科設置搞成貌似正義的民族主義旗幟，公眾千萬別上他們當，希望教育部門別搭理他們。

胡錫進表示，國際科學學術論文90%以上是英語生成，中國人要往高處發展，熟悉、掌握英語是最重要的教育準備之一，卻「有個別蠢貨聲稱英語與大多數人工作之後是『八竿子打不著』的關係。」

胡錫進的「個別蠢貨」說隨即引來湯家鳳的暴怒，他連發兩段視頻回擊，指控胡錫進斷章取義，並正式向胡錫進發出公開辯論邀請。截至5日深夜，胡錫進未直接回應辯論邀約。

圖為老師上英語課畫面。（取材自新華網）