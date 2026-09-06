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曾親手整理過慈禧遺體…專研清宮史學者徐廣源81歲病逝

中國新聞組／北京6日電
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研究清宮史和陵寢的知名學者徐廣源病逝。（取材自極目新聞）
研究清宮史和陵寢的知名學者徐廣源病逝。（取材自極目新聞）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：清宮史學者徐廣源4日凌晨因病辭世，享年81歲。
  • 重點二：他長年研究清朝陵寢，曾參與多座地宮清理與探視。
  • 重點三：徐廣源著作逾20部，並在社交平台累積超百萬粉絲。

致力於清宮史以及陵寢研究與保護工作的研究學者徐廣源，4日凌晨5時許因病不幸離世，享年81歲。他的兒媳表示，徐廣源患有甲狀腺癌症，並且心臟也不好，曾因心衰住過好幾次院，目前，其遺體已經火化下葬了。徐廣源的友人也證實此一噩耗。

極目新聞報導，徐廣源自20世紀70年代以來，一直從事清朝陵寢和清朝後妃的研究工作。1977年到清東陵文物保管所（清東陵文物管理處前身）工作，任清東陵文物管理處研究室主任多年，先後參加過裕陵（乾隆帝陵）地宮、慈禧陵地宮、容妃（香妃）地宮和純惠皇貴妃地宮的清理工作；親手找到了容妃（香妃）的頭顱骨；親手整理過慈禧的遺體；探視過乾隆帝的誠嬪地宮、康熙帝皇七子淳度親王允祐的地宮、康熙帝皇17子果親王允禮的地宮等20座地宮。

報導指出，徐廣源出版專著有「清東陵史話」、「清西陵史話」、「清朝26后妃」「清宮佳麗30人」、「皇陵埋藏的大清史」、「大清皇陵秘史」、「大清後妃私家相冊」、「大清皇陵探奇」、「清皇陵地宮親探記」等20餘部，發表論文60餘篇。在社交平台積累了超百萬粉絲。

據報導，徐廣源9月1日下午1時36分更新了其生前最後一條微博。他稱，在景妃園寢內，第一個入葬的慧妃和第二個入葬的溫僖貴妃都沒葬在最尊貴的正中葬位，很明顯正中之位是留給皇貴妃的。乾隆8年建了雙妃園寢後，解決了皇貴妃的葬位問題，可巧順懿密妃不久去世了，於是乾隆帝就把順懿密妃葬在了留了多年的正中葬位，得了一個好葬位。他補充道：「以上是我的分析，僅供參考。」

精華 FAQ

  • 徐廣源於4日凌晨5時許因病離世，享年81歲。家屬表示，他長期受甲狀腺癌與心臟問題困擾，曾多次因心衰住院，目前遺體已火化下葬。

  • 他自1977年起在清東陵文物管理處工作，長期研究清朝陵寢與後妃，曾參與裕陵、慈禧陵、容妃地宮及純惠皇貴妃地宮清理，並探視多座地宮。

  • 徐廣源出版《清東陵史話》等20餘部專著，發表論文60餘篇，也在社交平台累積超百萬粉絲，臨終前還就清宮葬位問題發表了最後一則分析。

遺體

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