我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印度男涉毆打女伴致死 遭警方當眾「綁起來打」引議

如何在台海打贏解放軍？前太平洋司令揭台致勝關鍵

不止甲醛白菜 萵筍也不能吃了？蘭州爆染色佯裝新鮮貨

中國新聞組／北京6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
博主發布視頻曝光甘肅蘭州榆中縣疑似存在「染色萵筍」的情況。（取材自微博）
博主發布視頻曝光甘肅蘭州榆中縣疑似存在「染色萵筍」的情況。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：蘭州榆中縣爆出萵筍疑似被染色佯裝新鮮。
  • 重點二：官方證實6家企業違法使用果綠添加劑。
  • 重點三：博主抽檢發現亮藍與檸檬黃超範圍使用。

繼「甲醛白菜」風波後，中國又爆食安疑慮。博主「大雷的食品科普日常」5日發布視頻稱，甘肅蘭州榆中縣疑似存在「染色萵筍」的情況，並上傳了多個菜農正在現場操作化學物品的照片、視頻，引起廣泛討論，網友紛稱「連萵筍也不能吃了」。當地官方通報證實，全縣有6間企業在萵筍收購環節違法使用果綠食品添加劑，現已對其立案查處。

綜合央視新聞、上觀新聞報導，據張姓博主透露，他日前走訪了榆中縣定遠鎮、搭連鎮等地的13個蔬菜倉庫，在一半以上的倉庫內發現有菜農使用不明液體浸泡萵筍。

在其中一個現場，他發現了一瓶標註為「復配食品添加劑復配著色劑」的產品，顏色顯示為果綠。他從3家不同蔬菜倉庫抽取了用於浸泡萵筍的溶液樣本，經實際檢測，其中2份溶液中檢出了亮藍和檸檬黃。

張姓博主表示，這2種物質雖是允許使用的食品添加劑，但不得用於蔬菜加工環節，商戶的行為涉嫌違法超範圍使用。

張姓博主表示，這些操作多發生在村級代辦收購後的集散點，大量萵筍經農戶採收後，交由代辦統一收購，再運至集散點進行預處理，隨後長途發往全中國各大城市。添加劑浸泡環節在集散店內完成。據了解，商戶使用檸檬黃、亮藍等人工合成著色劑調配的液體浸泡萵筍，主要目的是遮蓋萵筍在採收存放過程中出現的發黃、表皮損傷等問題，以統一外觀色澤，佯裝「新鮮」。

公開信息顯示，僅2020年，甘肅省榆中縣蔬菜種植面積達33.3萬畝，總產量69萬噸，實現產值17.4億元。當前，榆中已成為全國無公害蔬菜生產示範基地縣和蔬菜重點生產區域，是甘肅省重要的蔬菜生產銷售大縣。

在其中一個現場，張先生發現了一瓶標註為「復配食品添加劑復配著色劑」的產品，顏色顯...
在其中一個現場，張先生發現了一瓶標註為「復配食品添加劑復配著色劑」的產品，顏色顯示為果綠。（取材自上觀新聞）

精華 FAQ

  • 核心問題是榆中縣部分蔬菜收購與集散環節，疑似將人工合成著色劑用於萵筍浸泡，藉此掩蓋發黃與損傷，讓外觀看起來更新鮮。

  • 官方通報證實，全縣共有6家企業在萵筍收購環節違法使用果綠食品添加劑，已依法立案查處，顯示問題並非單一個案。

  • 博主走訪13個蔬菜倉庫，發現多處疑似用不明液體浸泡萵筍，並抽取樣本檢測出亮藍與檸檬黃，且兩者疑被用在蔬菜加工環節，涉嫌超範圍使用。

甘肅

上一則

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

下一則

中第二胖／635斤小伙包車23小時赴武漢 ICU住13天曝結果

延伸閱讀

「甲醛白菜」視頻瘋傳 商販全走了 河北1.1萬畝菜趴地裡

「甲醛白菜」視頻瘋傳 商販全走了 河北1.1萬畝菜趴地裡
河北菜商被踢爆「甲醛白菜」 銷往中國多地、恐上億人受害

河北菜商被踢爆「甲醛白菜」 銷往中國多地、恐上億人受害
「甲醛大白菜」風波 後廣州批發價跌2成 當地已啟動排查

「甲醛大白菜」風波 後廣州批發價跌2成 當地已啟動排查
中國爆甲醛白菜 日本急查是否輸入、韓國3道檢測把關

中國爆甲醛白菜 日本急查是否輸入、韓國3道檢測把關

熱門新聞

孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
中國國家主席習近平17日出席前領導人江澤民誕辰100周年大會發表演講。(美聯社)

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

2026-08-30 08:45
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
價值45萬人民幣的限量款愛馬仕包包寄丟，深圳法院最終僅判賠500人民幣。(取材自重慶晨報)

45萬元愛馬仕寄丟 深圳法院判賠這個金額 網友吵翻天

2026-08-31 10:30
最新報告顯示，香港億萬富豪人數居全球城市第二，106名富豪資產淨值達10億美元；圖為第45屆香港鐘表展、第14屆國際名表薈萃在香港揭幕。（中新社）

香港擁106名億萬富翁 數量僅次紐約 但1現象令人憂心

2026-09-01 22:35
習近平「疑遭攙扶」下機引揣測。（取材自Ｘ平台）

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

2026-09-03 09:30

超人氣

更多 >
懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈

懶人包／奧運冠軍到「無路可走」 劉翔撕開中國運動員退役後的無奈
巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬

巴菲特推薦「簡單投資法」 每月投入100美元 30年滾出22.6萬
這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮

這些優勢太大 南加掀回台灣養老潮
吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角

吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角
摩羯不解釋 最容易把自己活成孤島的3星座

摩羯不解釋 最容易把自己活成孤島的3星座