不止甲醛白菜 萵筍也不能吃了？蘭州爆染色佯裝新鮮貨
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繼「甲醛白菜」風波後，中國又爆食安疑慮。博主「大雷的食品科普日常」5日發布視頻稱，甘肅蘭州榆中縣疑似存在「染色萵筍」的情況，並上傳了多個菜農正在現場操作化學物品的照片、視頻，引起廣泛討論，網友紛稱「連萵筍也不能吃了」。當地官方通報證實，全縣有6間企業在萵筍收購環節違法使用果綠食品添加劑，現已對其立案查處。
綜合央視新聞、上觀新聞報導，據張姓博主透露，他日前走訪了榆中縣定遠鎮、搭連鎮等地的13個蔬菜倉庫，在一半以上的倉庫內發現有菜農使用不明液體浸泡萵筍。
在其中一個現場，他發現了一瓶標註為「復配食品添加劑復配著色劑」的產品，顏色顯示為果綠。他從3家不同蔬菜倉庫抽取了用於浸泡萵筍的溶液樣本，經實際檢測，其中2份溶液中檢出了亮藍和檸檬黃。
張姓博主表示，這2種物質雖是允許使用的食品添加劑，但不得用於蔬菜加工環節，商戶的行為涉嫌違法超範圍使用。
張姓博主表示，這些操作多發生在村級代辦收購後的集散點，大量萵筍經農戶採收後，交由代辦統一收購，再運至集散點進行預處理，隨後長途發往全中國各大城市。添加劑浸泡環節在集散店內完成。據了解，商戶使用檸檬黃、亮藍等人工合成著色劑調配的液體浸泡萵筍，主要目的是遮蓋萵筍在採收存放過程中出現的發黃、表皮損傷等問題，以統一外觀色澤，佯裝「新鮮」。
公開信息顯示，僅2020年，甘肅省榆中縣蔬菜種植面積達33.3萬畝，總產量69萬噸，實現產值17.4億元。當前，榆中已成為全國無公害蔬菜生產示範基地縣和蔬菜重點生產區域，是甘肅省重要的蔬菜生產銷售大縣。
核心問題是榆中縣部分蔬菜收購與集散環節，疑似將人工合成著色劑用於萵筍浸泡，藉此掩蓋發黃與損傷，讓外觀看起來更新鮮。 官方通報證實，全縣共有6家企業在萵筍收購環節違法使用果綠食品添加劑，已依法立案查處，顯示問題並非單一個案。 博主走訪13個蔬菜倉庫，發現多處疑似用不明液體浸泡萵筍，並抽取樣本檢測出亮藍與檸檬黃，且兩者疑被用在蔬菜加工環節，涉嫌超範圍使用。
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核心問題是榆中縣部分蔬菜收購與集散環節，疑似將人工合成著色劑用於萵筍浸泡，藉此掩蓋發黃與損傷，讓外觀看起來更新鮮。
官方通報證實，全縣共有6家企業在萵筍收購環節違法使用果綠食品添加劑，已依法立案查處，顯示問題並非單一個案。
博主走訪13個蔬菜倉庫，發現多處疑似用不明液體浸泡萵筍，並抽取樣本檢測出亮藍與檸檬黃，且兩者疑被用在蔬菜加工環節，涉嫌超範圍使用。
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