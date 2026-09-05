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武大博導出軌女教授 半月前就收舉報 網質疑為何才啟動調查

中國新聞組／北京5日電
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AI摘要

文章摘要整理：

武大女教授遭86頁實名舉報後引發輿論，校方稱半月前已受理並啟動調查，安徽大學也因涉事男方現任副校長而展開查核。

武漢大學一名女教授近日遭網友發布86頁PDF長文實名舉報，指其介入他人家庭、涉嫌學術造假及違規使用科研經費。事件引發關注後，武漢大學通報稱，校紀委早在半月前便已收到舉報材料並啟動調查，相關資訊曝光後，也引發網友質疑校方為何直到長文在網路流傳後才公開回應。

一名自稱武漢某985高校教授女兒的網友發布86頁PDF長文，實名舉報武漢大學化學與分子科學學院一名女教授、博導，指其破壞家庭，並涉嫌學術造假等，要求校方展開調查。長文曝光後，事件迅速引發網路關注。

武漢大學當日晚間發布情況通報稱，學校關注到網上針對化學與分子科學學院教師曾某某的舉報信息，也高度重視，校紀委已正式受理、啟動調查。通報並指出，舉報人早在半月前便已向校紀委提交舉報材料，學校已告知舉報人。武漢大學並表示，「相關舉報事項一經查實，將依規依紀依法嚴肅處理，絕不姑息」，並將及時向社會公布調查處理結果。

在武大發布通報前，有媒體致電化學與分子科學學院，工作人員表示「後續了解後，再通過學院或學校官方渠道進行公布」；武漢大學黨委宣傳部工作人員則表示，具體情況不清楚，需聯繫相關主任。相關回應引發網友不滿。

澎湃新聞報導指出，不少網友起初以為86頁長文是剛出現的爆料，但武大通報披露舉報早在半月前便已送達，因此有網友對事件為何直到現在才受到廣泛關注提出疑問；另外，舉報內容除涉及家庭關係外，還包括學術造假及違規使用科研經費等指控。報導稱，相關指控若經查實，將涉及違規問題；其中涉及同校導師與學生的男女關係，也引發外界對是否存在不正當利益交換及公平公正問題的討論。

此外，有網友發現，事件中的男方付某此前曾任武漢大學教授、博士生導師，目前已在安徽大學任職。

安徽大學紀委工作人員表示，此事不便答覆，具體請致電該校黨委宣傳部。隨後，安徽大學黨委宣傳部工作人員回應稱，付某是該校現任黨委常委、副校長，學校前一晚已關注到此事，「正在調查」，具體調查情況要等學校官方通報。

目前，武漢大學及安徽大學均已就相關事件展開調查，舉報內容及涉及指控仍待調查結果確認。

精華 FAQ

  • 舉報內容指向武漢大學化學與分子科學學院一名女教授、博導，涉及介入他人家庭、學術造假，以及違規使用科研經費等多項指控，並以86頁PDF形式在網路流傳。

  • 因為武大通報顯示，校紀委其實在半月前就已收到舉報材料並啟動調查，但校方先前對外回應較為模糊，直到長文在網路廣泛流傳後才正式公開說明。

  • 因網友發現事件中的男方付某曾任武大教授，現為安徽大學黨委常委、副校長；安徽大學表示已關注此事並正在調查，具體情況需待官方進一步通報。

武漢

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