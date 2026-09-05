「滿屋泥漿和茶葉味」中國白茶第1街遭颱風重創

受颱風「沙德爾」外圍氣流及冷空氣共同影響，福建省福鼎市自8月31日夜間起連降特大暴雨，昔日繁華的「中國白茶第一街」迅速淪為混濁河道。沿街茶舖首層幾乎無一倖免，大量白茶茶餅、散茶及包裝漂浮在淤泥與污水中，茶商百萬庫存全數一夜泡湯。(取材自潮新聞)

受颱風「沙德爾」外圍氣流及冷空氣共同影響，福鼎市自8月31日夜間起連降特大暴雨，點頭鎮最大小時雨量高達127毫米，昔日繁華的「中國白茶第一街」迅速淪為混濁河道。沿街茶舖首層幾乎無一倖免，店內平均水位達1.2公尺，大量白茶茶餅、散茶及包裝漂浮在淤泥與污水中，茶商百萬庫存全數一夜泡湯。

據官方初步統計，本輪暴雨造成福鼎市直接經濟損失約人民幣3.3億元，其中僅點頭鎮的產業損失便接近人民幣2億元。

浙報集團旗下潮新聞客戶端報導，作為閩浙邊界最大的白茶集散市場，當地產茶旺季單日交易量可超200噸，沿街連片的茶鋪串聯起茶農、加工、倉儲與市場交易，是整個福鼎白茶產業的流通樞紐。

做白茶生意已15年的吳老闆表示，以前也下過大雨，但從來沒有淹這麼厲害。「水漲得太快了，根本來不及搶。又是凌晨，大部分人都在休息。」吳老闆說， 2日天亮，街上多數店鋪都遭水淹。

洪水退去後，吳老闆第一時間趕回店裡，眼前的景象讓他心疼不已。「所有茶葉都泡了水，包裝紙全爛了，茶餅也散了，滿屋都是泥漿和茶葉混在一起的味道。」他說，白茶最怕受潮，一旦泡水就徹底變味，完全沒了飲用和收藏價值，只能扔掉。」

除了成品茶，店裡的茶桌、茶罐、包裝材料、電子設備也全都被水泡過。吳老闆粗略估算，僅茶葉一項的損失就有人民幣幾十萬元。

另一名茶商粗略估算損失超過人民幣100萬元，受損貨品還包括客戶寄存的茶葉，後續需與客人協商處理方案。

茶學院專家指出，茶葉遭洪水浸泡屬不可逆損傷，所有泡水茶葉只能全數作廢。

時值中秋發貨旺季，洪災令當地茶商營運大受打擊。不過有消費者擔心被洪水浸泡過的白茶會被烘乾後重新包裝流入市場。對此，受災茶商們紛紛表示，泡水茶將全部銷毀，絕不會讓問題茶進入市場。

吳老闆表示，泡過水的茶葉沒辦法重新再製作，況且一喝就能喝出來，會有腥味和黃泥味。茶商們都很愛惜福鼎白茶的品牌，絕不可能自砸招牌。