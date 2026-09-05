世界超級摩托車賽法國站 「張雪機車」包攬排位賽一二名

世界超級摩托車錦標賽法國站在訥韋爾-馬尼庫爾賽道舉行，中國摩托車製造商「張雪機車」車手德比斯在WorldSSP組別排位賽中獲得桿位，他的隊友卡里卡蘇洛排名第二。（新華社）

當地時間9月4日，2026世界超級摩托車錦標賽（WSBK）法國站在訥韋爾-馬尼庫爾賽道展開爭奪。本站是本賽季第九站，也是夏休期後的首場比賽。在當天舉行的WorldSSP超級杆位排位賽中，中國摩托車製造商「張雪機車 」的法國車手德比斯位列第一名，隊友義大利 車手費卡里卡蘇洛位列第二名。

綜合央視新聞、大公報報導，4日法國站排位賽，「張雪機車」的53號法國車手德比斯以1分39秒585獲得第1名，隊友義大利車手卡里卡蘇洛位列第二位。首回合正賽將於5日晚上10時開賽，「張雪機車」包攬頭兩位發車。

經過前八站比賽，「張雪機車」已取得六場勝利，目前位列製造商積分榜第三。法國站兩回合正賽將分別於當地時間9月5日下午2時和9月6日12時40分舉行。

在車手積分榜獲得209分、高居次席的德比斯這一次重返家鄉作賽動力十足，他在現場觀眾的注視下最終跑出一圈1分39秒585，以第一名發車，5日晚有望憑藉排頭位發車優勢，德比斯將繼續衝擊個人賽季第七座分站冠軍。