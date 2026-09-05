神仙工作？30天3萬包吃住 山東沂蒙山招「雲端觀察員」暴紅

每年9至10月是天蒙山絕佳的拍攝期。（取材自閃電快訊）

山東文旅沂蒙山天蒙景區發布公告，針對全國攝影愛好者招募1名「雲端觀察員」。入選者將在海拔1001.2公尺的山頂任職30天，薪資3萬元（人民幣，約4470美元）且全程包吃、包住，不用坐班、開會或寫周報，專職觀測記錄山間氣象與秋色。

據九派新聞報導，景區表示，每天需原創產出至少1條短影片及若干高清美圖。此外，將綜合考量拍攝與自主能力，因長住山頂，對報名者健康和體力也有要求。

每年9月至10月為天蒙山絕佳拍攝期，閃電快訊、極目新聞報導，秋季空氣通透度高，朝霞、晚霞、晴空雲海景觀頻發。景區內望海樓雲海奔湧，長達505.5公尺的世界第一人行懸索橋可體驗「人走橋上、雲漫腳下」的獨特景致，江北第一懸崖棧道沿途層林盡染，為攝影創作提供豐富素材。

沂蒙山天蒙景區坐擁雲端視野，如沉浸式置身雲海仙境。（極目新聞）

本次招募開放全國攝影愛好者報名，旨在以專業鏡頭記錄天蒙山秋日雲端風光與山野秋色，傳播景區自然文旅魅力。9月9日15:00截止報名，報名者需提交原創自然風光短影片，擇優錄取1名，名單將於9月11日透過官方平台公布。

召募公告後，吸引大量網友關注，被封為夢寐以求的「神仙工作」，許多網友認為這是一場「與雲為伴的隱居」，紛紛留言報名或表達羨慕。

河南 洛陽老君山景區也曾招募「雲海觀察員」，月薪高達6萬元，食宿全包，日前該觀察員30天任務已正式結束下山。

山東文旅沂蒙山天蒙景區發布公告，招募一名雲端觀察員。（視頻截圖）