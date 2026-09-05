神仙工作？30天3萬包吃住 山東沂蒙山招「雲端觀察員」暴紅
山東文旅沂蒙山天蒙景區發布公告，針對全國攝影愛好者招募1名「雲端觀察員」。入選者將在海拔1001.2公尺的山頂任職30天，薪資3萬元（人民幣，約4470美元）且全程包吃、包住，不用坐班、開會或寫周報，專職觀測記錄山間氣象與秋色。
據九派新聞報導，景區表示，每天需原創產出至少1條短影片及若干高清美圖。此外，將綜合考量拍攝與自主能力，因長住山頂，對報名者健康和體力也有要求。
每年9月至10月為天蒙山絕佳拍攝期，閃電快訊、極目新聞報導，秋季空氣通透度高，朝霞、晚霞、晴空雲海景觀頻發。景區內望海樓雲海奔湧，長達505.5公尺的世界第一人行懸索橋可體驗「人走橋上、雲漫腳下」的獨特景致，江北第一懸崖棧道沿途層林盡染，為攝影創作提供豐富素材。
本次招募開放全國攝影愛好者報名，旨在以專業鏡頭記錄天蒙山秋日雲端風光與山野秋色，傳播景區自然文旅魅力。9月9日15:00截止報名，報名者需提交原創自然風光短影片，擇優錄取1名，名單將於9月11日透過官方平台公布。
召募公告後，吸引大量網友關注，被封為夢寐以求的「神仙工作」，許多網友認為這是一場「與雲為伴的隱居」，紛紛留言報名或表達羨慕。
河南洛陽老君山景區也曾招募「雲海觀察員」，月薪高達6萬元，食宿全包，日前該觀察員30天任務已正式結束下山。
錄取者需在海拔1001.2公尺的山頂工作30天，薪資為3萬元人民幣，並且全程包吃、包住，屬於短期高待遇的景區內容創作職位。 工作重點是觀測並記錄山間氣象與秋色，每天至少原創1條短影片，另需提供若干高清美圖，並考量拍攝能力、自主能力與長住山頂的體力健康。 因為它被形容為不用坐班、開會或寫周報的「神仙工作」，還能在雲海、朝霞與晚霞環繞下創作，加上景區景觀優美，因此吸引大量網友報名或留言羨慕。
精華 FAQ
錄取者需在海拔1001.2公尺的山頂工作30天，薪資為3萬元人民幣，並且全程包吃、包住，屬於短期高待遇的景區內容創作職位。
工作重點是觀測並記錄山間氣象與秋色，每天至少原創1條短影片，另需提供若干高清美圖，並考量拍攝能力、自主能力與長住山頂的體力健康。
因為它被形容為不用坐班、開會或寫周報的「神仙工作」，還能在雲海、朝霞與晚霞環繞下創作，加上景區景觀優美，因此吸引大量網友報名或留言羨慕。
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