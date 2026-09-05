我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一個人住不起？「速配室友」掀熱潮 退休族也來

全美第十久 加州急診要花3個半小時

神仙工作？30天3萬包吃住 山東沂蒙山招「雲端觀察員」暴紅

中國新聞組／北京5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
每年9至10月是天蒙山絕佳的拍攝期。（取材自閃電快訊）
每年9至10月是天蒙山絕佳的拍攝期。（取材自閃電快訊）

山東文旅沂蒙山天蒙景區發布公告，針對全國攝影愛好者招募1名「雲端觀察員」。入選者將在海拔1001.2公尺的山頂任職30天，薪資3萬元（人民幣，約4470美元）且全程包吃、包住，不用坐班、開會或寫周報，專職觀測記錄山間氣象與秋色。

據九派新聞報導，景區表示，每天需原創產出至少1條短影片及若干高清美圖。此外，將綜合考量拍攝與自主能力，因長住山頂，對報名者健康和體力也有要求。

每年9月至10月為天蒙山絕佳拍攝期，閃電快訊、極目新聞報導，秋季空氣通透度高，朝霞、晚霞、晴空雲海景觀頻發。景區內望海樓雲海奔湧，長達505.5公尺的世界第一人行懸索橋可體驗「人走橋上、雲漫腳下」的獨特景致，江北第一懸崖棧道沿途層林盡染，為攝影創作提供豐富素材。

沂蒙山天蒙景區坐擁雲端視野，如沉浸式置身雲海仙境。（極目新聞）
沂蒙山天蒙景區坐擁雲端視野，如沉浸式置身雲海仙境。（極目新聞）

本次招募開放全國攝影愛好者報名，旨在以專業鏡頭記錄天蒙山秋日雲端風光與山野秋色，傳播景區自然文旅魅力。9月9日15:00截止報名，報名者需提交原創自然風光短影片，擇優錄取1名，名單將於9月11日透過官方平台公布。

召募公告後，吸引大量網友關注，被封為夢寐以求的「神仙工作」，許多網友認為這是一場「與雲為伴的隱居」，紛紛留言報名或表達羨慕。

河南洛陽老君山景區也曾招募「雲海觀察員」，月薪高達6萬元，食宿全包，日前該觀察員30天任務已正式結束下山。

山東文旅沂蒙山天蒙景區發布公告，招募一名雲端觀察員。（視頻截圖）
山東文旅沂蒙山天蒙景區發布公告，招募一名雲端觀察員。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 錄取者需在海拔1001.2公尺的山頂工作30天，薪資為3萬元人民幣，並且全程包吃、包住，屬於短期高待遇的景區內容創作職位。

  • 工作重點是觀測並記錄山間氣象與秋色，每天至少原創1條短影片，另需提供若干高清美圖，並考量拍攝能力、自主能力與長住山頂的體力健康。

  • 因為它被形容為不用坐班、開會或寫周報的「神仙工作」，還能在雲海、朝霞與晚霞環繞下創作，加上景區景觀優美，因此吸引大量網友報名或留言羨慕。

河南

上一則

一件衣服穿36年、過得像乞丐 98歲「摳門」老人25年捐6000萬

下一則

這叫小事？廣東5歲女童病歷被標「刁蠻」 醫師：方便不再看她

延伸閱讀

不用攀岩了 雲南尼珠河大峽谷蓋「空中校車」小學生搭電梯上學

不用攀岩了 雲南尼珠河大峽谷蓋「空中校車」小學生搭電梯上學
懶人包／「喜馬拉雅海嘯」重創尼泊爾 下一場大自然反撲會在哪？

懶人包／「喜馬拉雅海嘯」重創尼泊爾 下一場大自然反撲會在哪？
景甜、孫宇晨戀情早曝光？網逐幀比對影片 墨鏡反光藏1身影

景甜、孫宇晨戀情早曝光？網逐幀比對影片 墨鏡反光藏1身影
樂山大佛腳下男子活活踩死松鼠 還稱牠是「害蟲」 惹怒全網

樂山大佛腳下男子活活踩死松鼠 還稱牠是「害蟲」 惹怒全網

熱門新聞

孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
中國國家主席習近平17日出席前領導人江澤民誕辰100周年大會發表演講。(美聯社)

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

2026-08-30 08:45
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
價值45萬人民幣的限量款愛馬仕包包寄丟，深圳法院最終僅判賠500人民幣。(取材自重慶晨報)

45萬元愛馬仕寄丟 深圳法院判賠這個金額 網友吵翻天

2026-08-31 10:30
最新報告顯示，香港億萬富豪人數居全球城市第二，106名富豪資產淨值達10億美元；圖為第45屆香港鐘表展、第14屆國際名表薈萃在香港揭幕。（中新社）

香港擁106名億萬富翁 數量僅次紐約 但1現象令人憂心

2026-09-01 22:35
習近平「疑遭攙扶」下機引揣測。（取材自Ｘ平台）

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

2026-09-03 09:30

超人氣

更多 >
蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出
前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡

前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡
全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事

全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事
習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統

習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統
長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」

長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」