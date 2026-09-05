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20年沒遇過這麼大水…福建莆田日降全年水量 百房塌、斷糧失聯

中國新聞組／北京5日電
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福建地區連日強降雨，莆田多個村鎮一天降水量堪比北方許多城市全年降水量。(新華社)
福建地區連日強降雨，莆田多個村鎮一天降水量堪比北方許多城市全年降水量。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

受颱風「沙德爾」殘餘影響，福建莆田等地遭破紀錄暴雨重創，造成淹水、房屋倒塌、居民受困與斷糧失聯，福鼎白茶產區及古蹟亦受損。

受颱風「沙德爾」及其殘餘渦旋影響，福建地區1日起連日降下破紀錄極端強降雨，莆田多個村鎮一天降水量堪比北方許多城市全年降水量；暴雨致河道水位暴漲，多地街道水淹成河，至少百餘間房屋垮塌，數百群眾被困，多人斷糧、失聯。莆田民眾稱「20年沒遇到過這麼大的洪水。」有「中國白茶第一鎮」之稱的福建福鼎市，初估損失近2億元（人民幣，下同）。

綜合媒體報導，「沙德爾」3日下午減弱為熱帶低壓並停止編號，但停編後又「復活」，歷史罕見；福建莆田單日降水量達416.5毫米，打破當地9月歷史紀錄，莆田多個村鎮雨量甚至超過500毫米。

連日極端強降雨，莆田市多地出現內澇、路基塌陷；莆田市3日下午起全市停工、停產、停課、休市。莆田市荔城區西洙村田厝被淹，部分磚土房屋倒塌，3日凌晨起停水斷電，食品等生活物資緊缺。

「這是最嚴重的一次，在這裡開店20年都沒有遇到這麼大的水。」在莆田華林經濟開發區附近經營汽車美容中心的老闆付瑩表示，水來得很快，周邊商鋪和建築的一樓均被淹沒，部分達3公尺高。

3日下午，莆田市城廂區華亭鎮西湖村附近一處堤壩出現漫堤潰口，河水灌進附近部分村莊和工業園區，導致民房被淹，有群眾被困、失聯，房屋倒塌100多間。

目前仍有人待援；獨居老人方海生在華亭鎮下花村住的土坯房被暴雨沖塌，村子從昨起已斷電，「我們兩天沒吃飯了，現在斷水斷糧。」當地路況十分惡劣，救援一時難以進入。霞皋村村民孫女士昨天說，前一天下大暴雨，夜裡不斷傳來房屋垮塌巨響，「都是土房子，基本上成了一片廢墟」。

在莆田打工的譚先生說，他租住處一樓已被完全淹沒，他實在餓得受不了，就撐傘蹚水往外走；終於在工地對面找了家小吃店吃上一口飯後，想回出租屋時，「水已到肚臍以上，斷水斷電。」

另因積水太深，居民張甜的丈夫3日被困在莆田城廂區華林工業園區的一處鞋廠裡，丈夫失聯前曾告訴她，廠區內約300人被困，周邊停電，「主要是沒有食物。」亟待補給與救援。

福建土樓（南靖）景區附近商戶3日表示，連日大雨致600年古榕樹被連根拔起；莆田市仙遊縣楓亭鎮一座千年「太平橋」也被沖毀。中國重要白茶產區的福建省福鼎市，大量茶葉商鋪和倉儲庫房進水，初步統計，該市直接經濟損失約3.3億元，其中點頭鎮產業損失接近2億元。國家發改委已追加安排1億元中央預算內救災。

福建地區連日強降雨，莆田多個村鎮一天降水量堪比北方許多城市全年降水量。(中新社)
福建地區連日強降雨，莆田多個村鎮一天降水量堪比北方許多城市全年降水量。(中新社)

災害過後的點頭鎮。（取材自央廣網）
災害過後的點頭鎮。（取材自央廣網）

福建兩座數歷史古橋遭洪水沖毀。（取材自大風新聞）
福建兩座數歷史古橋遭洪水沖毀。（取材自大風新聞）

精華 FAQ

  • 主要是颱風「沙德爾」及其殘餘渦旋帶來連日極端強降雨，莆田單日降水量達416.5毫米並多處超過500毫米，導致河道暴漲、內澇與漫堤潰口。

  • 多個村鎮街道積水成河，至少百餘間房屋垮塌，數百群眾被困並有人失聯，部分地區停水斷電、食物短缺，甚至出現兩天沒吃飯的受困民眾。

  • 福鼎市白茶產區受災明顯，茶葉商鋪與倉儲進水，初估直接經濟損失約3.3億元、點頭鎮接近2億元；南靖土樓周邊古榕樹倒伏，仙遊千年太平橋也被沖毀。

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