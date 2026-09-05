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一件衣服穿36年、過得像乞丐 98歲「摳門」老人25年捐6000萬

中國新聞組／北京5日電
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王春文。（取材自央廣網／潘詩怡供圖）
王春文。（取材自央廣網／潘詩怡供圖）

第13屆「中華慈善獎」表彰大會近日在北京舉行，浙江省寧波市寧海縣98歲王春文獲獎。自2001年以來，他僅向寧海縣慈善總會捐款就近6千萬元（人民幣，下同），助人無數，對弱勢「闊綽」，對自己卻「摳搜」，一件中山裝穿了36年，一張木床睡了近80年，布鞋鞋底補丁摞補丁也照穿，曾接受過王春文資助的人形容他的生活「過得像乞丐一樣」。王春文則絲毫不在意，他說：「活著就要做慈善」。

據央廣網報導，第13屆「中華慈善獎」表彰大9月1日在北京舉行，這是當前中國慈善領域政府最高獎，每兩年評選表彰一次。

王春文的房間。（新華社）
王春文的房間。（新華社）

獲獎的王春文13歲外出當學徒，很快就成了店裡的一把好手，但老闆處處盤剝剋扣，讓他對「為富不仁」有了很深的認識，那時就發誓：「我絕對不會成為這樣的人。」他人生中做的第一件善事就是那時候，某日剛領到幾塊錢薪水，路過一戶破房子看到裡面的孩子面黃肌瘦，很心疼，，那天夜裡，他悄悄把錢包在舊紙裡扔進那戶人家，隨後飛快地跑掉，那時他就決定：「將來賺了錢，一定要幫助他人。」

1984年，王春文創辦興華公司，經營塑料、鋼材，很快成為事業有成的企業家。1987年，他創辦興華職業學校，讓家境困難的孩子讀得起書；1988年「7.30」洪災後，捐建草湖橋；1998年，捐款30萬元修築被颱風損毀的海塘；2009年，設立「王春文慈善基金會」助困、助醫、助學；2018年，捐贈400萬元設立「王春文慈善愛心基金」；2019年，出資250萬元向湖南省漵浦縣捐贈5所希望小學等等。

如今，王春文捐贈的善款早已無法詳細統計。根據寧海縣慈善總會提供的數據，自2001年總會成立以來，王春文僅向總會的捐款就接近6千萬元。

「我父親對錢的理解很簡單，他從不看重自己擁有多少錢，只在乎實實在在幫助了多少人。」王春文的兒子王德軍說。幾十年來，王春文始終過著最樸素的生活。身上沒有一件名牌，常年穿洗得發白的中山裝、普通老頭汗衫，腳上不是解放鞋就是布鞋；飲食上更青菜淡飯。寧海縣慈善總會副會長俞偉見他的桌椅和沙發都很舊了，勸他換一換，「他總說，『可以用就可以了，比我困難的人多多了』。」

「我做義工，就是想把這份溫暖傳下去。」1992年，賴安斌的父親砍柴受重傷沒錢做手術，王春文從其隔壁病床的鄰居獲悉後送來2000元。「那個時候，2000元是一筆巨款，父親才順利出院。」後來賴安斌因視神經萎縮幾乎失明，也是王春文每年資助他1萬元學費讓他從殘疾人學校畢業，後來開了一家盲人推拿店並當義工，「我得到過王老的幫助，我做義工，就是想把這份溫暖傳下去。」

精華 FAQ

  • 因為他對自己極度節省，衣物、床鋪與日常飲食都十分簡樸，但對弱勢卻非常大方。25年來僅向寧海縣慈善總會就捐出近6,000萬元，長期助學、助醫與救災。

  • 他曾創辦興華職業學校讓困難家庭孩子就學，還捐建橋梁、修復海塘，並設立慈善基金會與愛心基金，持續投入助困、助醫、助學，善款累計難以精確統計。

  • 兒子王德軍說，父親不在乎自己有多少錢，只在乎實際幫助了多少人；受助者則感念他多年資助，像賴安斌更在獲助後投入義工，把這份溫暖繼續傳下去。

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