深圳科企「易慕峰」試藥致命 董事竟懟記者：滾開

易慕峰董事長孫敏敏。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 深圳生技公司易慕峰因CAR-T臨床試驗受試者死亡引發爭議，家屬質疑知情同意不足，董事受訪時的失禮態度更令公司衝刺港股IPO的形象受挫。

正衝刺港股IPO的創新細胞治療公司深圳易慕峰生物科技股份有限公司（下稱「易慕峰」），近日捲入嚴重的受試者死亡醫療糾紛。一名49歲胃食道結合部腺癌患者佔某，在參加易慕峰核心產品「IMC002」CAR-T細胞臨床試驗後，不幸於2026年4月離世。面對媒體採訪，易慕峰董事李佳昕竟直接怒斥記者「滾開，煩不煩啊」，惡劣態度讓這家尚未盈利的生技企業，迅速衝上輿論風口浪尖。

每日經濟新聞報導，佔某在參加易慕峰核心產品「IMC002」CAR-T細胞臨床試驗後，於輸注試驗藥物當天突發雙側硬腦膜下血腫及腦疝，經開顱手術後長期昏迷，不幸於2026年4月離世。家屬程女士質疑，試驗簽署的「受試者主知情同意書」中，並未明確提示可能出現「顱內出血、腦疝」等致死性嚴重後果，當時醫生僅稱，主要風險為可控的細胞因子風暴，「如果知道有這樣的風險，誰會參加？」

對此，易慕峰回應稱，已配合醫院倫理委員會依法進行評估，將保持溝通管道暢通；但記者致電上海長海醫院倫理委員會時，工作人員僅冷淡回應「你只是個記者是嗎？我們不知道！」隨即掛斷電話。另外，現年39歲的董事李佳昕在接受媒體訪問時，直接稱「滾開，煩不煩啊」，態度囂張，許多網友憤怒表示：「這種高層簡直道德敗壞」，「連基本科研倫理和生命尊嚴都無法尊重，還想上市圈錢」。

諷刺的是，易慕峰董事長孫敏敏7月才剛簽署「堅守科研倫理倡議書」，承諾將受試者安全置於首位。

公開資料顯示，易慕峰由40歲的復旦大學藥學博士孫敏敏於2020年創立，公司目前尚無獲批商業化的產品，2024年至2026年上半年已累計虧損逾2.95億元人民幣。公司剛於2026年8月18日第二次向港交所遞交IPO申請，擬以未盈利生技企業身分上市，研發資金壓力沉重。