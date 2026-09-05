我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一個人住不起？「速配室友」掀熱潮 退休族也來

全美第十久 加州急診要花3個半小時

深圳科企「易慕峰」試藥致命 董事竟懟記者：滾開

中國新聞組╱北京5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
易慕峰董事長孫敏敏。(取材自微博)
易慕峰董事長孫敏敏。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

深圳生技公司易慕峰因CAR-T臨床試驗受試者死亡引發爭議，家屬質疑知情同意不足，董事受訪時的失禮態度更令公司衝刺港股IPO的形象受挫。

正衝刺港股IPO的創新細胞治療公司深圳易慕峰生物科技股份有限公司（下稱「易慕峰」），近日捲入嚴重的受試者死亡醫療糾紛。一名49歲胃食道結合部腺癌患者佔某，在參加易慕峰核心產品「IMC002」CAR-T細胞臨床試驗後，不幸於2026年4月離世。面對媒體採訪，易慕峰董事李佳昕竟直接怒斥記者「滾開，煩不煩啊」，惡劣態度讓這家尚未盈利的生技企業，迅速衝上輿論風口浪尖。

每日經濟新聞報導，佔某在參加易慕峰核心產品「IMC002」CAR-T細胞臨床試驗後，於輸注試驗藥物當天突發雙側硬腦膜下血腫及腦疝，經開顱手術後長期昏迷，不幸於2026年4月離世。家屬程女士質疑，試驗簽署的「受試者主知情同意書」中，並未明確提示可能出現「顱內出血、腦疝」等致死性嚴重後果，當時醫生僅稱，主要風險為可控的細胞因子風暴，「如果知道有這樣的風險，誰會參加？」

對此，易慕峰回應稱，已配合醫院倫理委員會依法進行評估，將保持溝通管道暢通；但記者致電上海長海醫院倫理委員會時，工作人員僅冷淡回應「你只是個記者是嗎？我們不知道！」隨即掛斷電話。另外，現年39歲的董事李佳昕在接受媒體訪問時，直接稱「滾開，煩不煩啊」，態度囂張，許多網友憤怒表示：「這種高層簡直道德敗壞」，「連基本科研倫理和生命尊嚴都無法尊重，還想上市圈錢」。

諷刺的是，易慕峰董事長孫敏敏7月才剛簽署「堅守科研倫理倡議書」，承諾將受試者安全置於首位。

公開資料顯示，易慕峰由40歲的復旦大學藥學博士孫敏敏於2020年創立，公司目前尚無獲批商業化的產品，2024年至2026年上半年已累計虧損逾2.95億元人民幣。公司剛於2026年8月18日第二次向港交所遞交IPO申請，擬以未盈利生技企業身分上市，研發資金壓力沉重。

精華 FAQ

  • 一名49歲胃食道結合部腺癌患者參與其IMC002 CAR-T臨床試驗後，輸注當天突發嚴重腦出血與腦疝，經手術後長期昏迷，最終於2026年4月離世。

  • 家屬指稱受試者主知情同意書未明確提示顱內出血、腦疝等致死性風險，醫師當時也只提到較可控的細胞因子風暴，認為風險揭露不完整。

  • 易慕峰尚無獲批商業化產品，2024年至2026年上半年累計虧損逾2.95億元，仍在2026年8月18日第二次向港交所遞交IPO申請。

上一則

這叫小事？廣東5歲女童病歷被標「刁蠻」 醫師：方便不再看她

下一則

52新加坡籍傳銷犯廣西被捕 中：依法查處 星：不干涉他國司法

延伸閱讀

深企易慕峰CAR-T臨床受試者死亡 衝擊IPO

深企易慕峰CAR-T臨床受試者死亡 衝擊IPO
醫學里程碑 胰腺癌新藥獲准上市 存活期延長13.2個月

醫學里程碑 胰腺癌新藥獲准上市 存活期延長13.2個月
老人進店休息猝死 家屬索賠10萬元 網怒：是敲詐勒索吧

老人進店休息猝死 家屬索賠10萬元 網怒：是敲詐勒索吧
月之暗面傳啟動港股IPO 估募資30億

月之暗面傳啟動港股IPO 估募資30億

熱門新聞

孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
中國國家主席習近平17日出席前領導人江澤民誕辰100周年大會發表演講。(美聯社)

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

2026-08-30 08:45
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
價值45萬人民幣的限量款愛馬仕包包寄丟，深圳法院最終僅判賠500人民幣。(取材自重慶晨報)

45萬元愛馬仕寄丟 深圳法院判賠這個金額 網友吵翻天

2026-08-31 10:30
最新報告顯示，香港億萬富豪人數居全球城市第二，106名富豪資產淨值達10億美元；圖為第45屆香港鐘表展、第14屆國際名表薈萃在香港揭幕。（中新社）

香港擁106名億萬富翁 數量僅次紐約 但1現象令人憂心

2026-09-01 22:35
習近平「疑遭攙扶」下機引揣測。（取材自Ｘ平台）

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

2026-09-03 09:30

超人氣

更多 >
蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出
前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡

前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡
全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事

全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事
習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統

習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統
長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」

長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」