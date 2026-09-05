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這叫小事？廣東5歲女童病歷被標「刁蠻」 醫師：方便不再看她

中國新聞組╱北京5日電
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廣東吳川市一名五歲女童的電子病歷被涉事醫師標註「刁蠻」二字。(取材自都市現場)
廣東吳川市一名五歲女童的電子病歷被涉事醫師標註「刁蠻」二字。(取材自都市現場)

AI摘要

文章摘要整理：

廣東湛江5歲女童求診遭拒後，病歷被醫師私自標註「刁蠻」，家長追查後引發輿論譁然，衛健部門已介入調查。

廣東湛江吳川市一名五歲女童因突發過敏就醫遭拒，事後家長驚覺孩子的電子病歷「既往史」一欄，竟被涉事醫師標註「刁蠻」二字，引發關注；吳川市衛生健康局證實，監督執法人員已現場取證調查，涉事醫師坦承寫下該字眼，本意是「方便以後不再看這個病人」。

據都市現場報導，彭女士日前帶臉部腫脹的五歲女兒前往吳川市黃坡鎮中心衛生院急診，一樓值班醫生卻酸言酸語：「你有喜歡的醫生，可以去找你喜歡的醫生看；有預約、有電話，也可以叫他們回來」，隨後甚至直接離開診室。彭女士輾轉至四樓求助無果，最終由副院長趕到才完成診治。一周後，彭女士接獲舉報電話，核查系統後驚見涉事醫師於當晚11時許私自調出病歷，在既往史寫下「刁蠻」二字，令家長深感被侮辱且求助無門。

針對家長訴求公開道歉、修正病歷與嚴肅處理，衛健局表示，若要刪除「刁蠻」字樣須走流程上報省一級審批。衛健局醫政醫管科梁科長指出，涉事醫師行為雖屬實，但「未對孩子造成身體傷害」，並稱彭女士網上維權「對吳川整個地方來說是抹黑」。衛生監督所人員則勸導家長「這是一件小事情」，預計處罰結果僅為對醫師警告、對醫院罰款。

彭女士對此強調，此次維權並非針對個人或醫院，而是希望以自身經歷，推動醫療行業重視電子病歷管理制度，別讓電子病歷成為醫生發洩情緒的管道，避免其他家庭遭遇同樣的不公與傷害。涉事醫院副院長對此表達抱歉，表示全案已由上級部門介入調查。

此事掀起許多網友憤怒痛批：「醫生缺乏醫德還洩憤，衛健局居然還反過來怪家長抹黑地方」、「這叫小事？電子病歷跟著孩子一輩子，這種主觀標籤影響多大」；也有網友質疑：「權限管理形同虛設，沒看診的醫生竟能隨意竄改既往史」，呼籲主管部門應嚴肅徹查，還給患者公正的就醫環境。

精華 FAQ

  • 爭議在於5歲女童就醫受阻後，電子病歷竟被醫師私自寫入「刁蠻」字樣，屬主觀羞辱性標註。此舉不僅涉及醫德與病歷管理，也讓家長質疑醫療權限與患者權益保障失靈。

  • 醫師坦承確有其事，表示寫下該字眼的本意，是希望「方便以後不再看這個病人」。但這種做法被外界認為是將個人情緒帶入病歷，且未經家長同意就擅自更改記錄。

  • 家長要求公開道歉、修正病歷並嚴肅處理，盼藉此改善電子病歷制度；衛健局則已到場取證調查，並提到刪除字樣需走上報審批流程。事件也引發外界批評官方回應輕描淡寫。

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