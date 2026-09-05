我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

秋天能繼續結果收成 夏末整理花園別急著剷除它們

「能回來是幸，不能回來是命」美台連線紀念黑蝙蝠中隊

王楚欽傷退澳門冠軍賽 1000衛冕積分將清零

中國新聞組╱北京5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國乒名將王楚欽宣布因傷退出澳門冠軍賽，去年奪冠拿到的1000衛冕積分將清零。（新...
國乒名將王楚欽宣布因傷退出澳門冠軍賽，去年奪冠拿到的1000衛冕積分將清零。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

王楚欽因傷退出澳門冠軍賽，放棄1000個衛冕積分並暫緩復出，國乒則完成亞運乒乓球名單與備戰部署。

WTT世界乒聯4日更新澳門冠軍賽參賽名單，男單世界第一的國乒名將王楚欽因傷宣布退賽，席位由澳洲選手林文政遞補，這意味著王楚欽將放棄去年奪冠拿到的1000衛冕積分，依照WTT52周滾動積分規則，這1000分到期就會自動清零；王楚欽全力閉門復健，爭取以健康狀態出戰即將到來的亞運會。另外，名古屋亞運中國體育代表團在北京成立，乒乓球項目21人名單同步落定，由王勵勤出任領隊。

據好乒乓報導，2026年WTT澳門冠軍賽將於9月8日至13日舉行，冠軍可獲得1000點世界排名積分，亦是亞運前，國乒最後一站高強度熱身賽。王楚欽自美國大滿貫止步16強後，因肩部與膝蓋舊傷反覆勞損，已接連缺席橫濱冠軍賽與瑞典大滿貫。教練團原本期望他藉澳門站尋找實戰手感，但賽前，醫療團隊評估其身體機能仍不符合多輪次高對抗要求，最終決定將復出計畫延後，國乒男單則改由林詩棟、周啟豪、陳垣宇及黃友政四人出戰。

退賽帶來的直接影響是世界排名積分；王楚欽2025年在澳門冠軍賽奪冠並斬獲1000分，依據WTT滾動積分規則，該筆積分即將到期清零。扣除衛冕積分並由先前的300分遞補後，他的總分將從8857分降至8157分，淨減700分。不過世界排名第二的法國新星費利克斯·勒布倫本次亦因傷退賽，使王楚欽短時間內仍能穩住世界第一的寶座，但與追兵松島輝空等人的分差已大幅收窄。

本屆亞運乒乓球項目將於9月20日至28日登場，共將產生七面金牌。國乒隊伍由王勵勤領隊，男隊由王楚欽、林詩棟領銜，女隊則由孫穎莎與王曼昱掛帥。其中林詩棟身兼男團、男單、男雙與混雙四項，為全隊任務最重的選手；王楚欽與孫穎莎則各兼三項，全隊正全力備戰。

王楚欽因傷退賽並全力備戰亞運的消息曝光後，許多球迷表達關切與支持，「健康永遠是第一位的，放棄一時的積分換取健康的身體非常明智」、「期待王楚欽滿血復活，在亞運賽場上再創佳績」。

精華 FAQ

  • 他因肩部與膝蓋舊傷反覆勞損，醫療團隊評估仍不適合高強度多輪對抗，因此決定退賽，改為閉門復健，目標是以更健康的狀態迎戰即將到來的亞運會。

  • 王楚欽去年在澳門冠軍賽奪冠拿到1000分，依WTT52周滾動規則到期後會自動清零；扣除遞補分後，他的總分預計從8857分降到8157分，淨減700分。

  • 本屆亞運乒乓球項目將於9月20日至28日舉行，國乒由王勵勤領隊，男隊以王楚欽、林詩棟領銜，女隊由孫穎莎、王曼昱帶隊，林詩棟還身兼4項任務。

澳門 澳洲 王楚欽

上一則

西藏吉隆遭泥石流重創 樟木口岸急遷址採閉環管控

下一則

晉江文學爆款作家…Priest入圍紐曼獎 讀者：大眾喜歡就叫文學

延伸閱讀

美網開打獎金創紀錄 優惠票秒殺

美網開打獎金創紀錄 優惠票秒殺

美網籤表異動 挪威名將魯德背傷退賽：會以更強大的姿態回歸

美網籤表異動 挪威名將魯德背傷退賽：會以更強大的姿態回歸
INDY NXT年度總冠軍 本周蒙特瑞決出

INDY NXT年度總冠軍 本周蒙特瑞決出
美網／去年爆冷一輪遊 俄羅斯前球王甩低潮強勢開紅盤

美網／去年爆冷一輪遊 俄羅斯前球王甩低潮強勢開紅盤

熱門新聞

中國國家主席習近平17日出席前領導人江澤民誕辰100周年大會發表演講。(美聯社)

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

2026-08-30 08:45
孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
價值45萬人民幣的限量款愛馬仕包包寄丟，深圳法院最終僅判賠500人民幣。(取材自重慶晨報)

45萬元愛馬仕寄丟 深圳法院判賠這個金額 網友吵翻天

2026-08-31 10:30
最新報告顯示，香港億萬富豪人數居全球城市第二，106名富豪資產淨值達10億美元；圖為第45屆香港鐘表展、第14屆國際名表薈萃在香港揭幕。（中新社）

香港擁106名億萬富翁 數量僅次紐約 但1現象令人憂心

2026-09-01 22:35
習近平「疑遭攙扶」下機引揣測。（取材自Ｘ平台）

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

2026-09-03 09:30

超人氣

更多 >
9月3生肖迎來翻身運 告別事業低潮 商機、貴人接連上門

9月3生肖迎來翻身運 告別事業低潮 商機、貴人接連上門
Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多

Costco隱藏這款「超級食物」2分半上桌、每小包僅1元多
桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追

桃花擋不住 4生肖女愈老愈有韻味 年紀再大也有人追
聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對

聯合國表決換世界地圖「非洲放大」美國轟正事不做唯一反對
美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底

美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底