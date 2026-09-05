王楚欽傷退澳門冠軍賽 1000衛冕積分將清零

國乒名將王楚欽宣布因傷退出澳門冠軍賽，去年奪冠拿到的1000衛冕積分將清零。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 王楚欽因傷退出澳門冠軍賽，放棄1000個衛冕積分並暫緩復出，國乒則完成亞運乒乓球名單與備戰部署。

WTT世界乒聯4日更新澳門 冠軍賽參賽名單，男單世界第一的國乒名將王楚欽 因傷宣布退賽，席位由澳洲 選手林文政遞補，這意味著王楚欽將放棄去年奪冠拿到的1000衛冕積分，依照WTT52周滾動積分規則，這1000分到期就會自動清零；王楚欽全力閉門復健，爭取以健康狀態出戰即將到來的亞運會。另外，名古屋亞運中國體育代表團在北京成立，乒乓球項目21人名單同步落定，由王勵勤出任領隊。

據好乒乓報導，2026年WTT澳門冠軍賽將於9月8日至13日舉行，冠軍可獲得1000點世界排名積分，亦是亞運前，國乒最後一站高強度熱身賽。王楚欽自美國大滿貫止步16強後，因肩部與膝蓋舊傷反覆勞損，已接連缺席橫濱冠軍賽與瑞典大滿貫。教練團原本期望他藉澳門站尋找實戰手感，但賽前，醫療團隊評估其身體機能仍不符合多輪次高對抗要求，最終決定將復出計畫延後，國乒男單則改由林詩棟、周啟豪、陳垣宇及黃友政四人出戰。

退賽帶來的直接影響是世界排名積分；王楚欽2025年在澳門冠軍賽奪冠並斬獲1000分，依據WTT滾動積分規則，該筆積分即將到期清零。扣除衛冕積分並由先前的300分遞補後，他的總分將從8857分降至8157分，淨減700分。不過世界排名第二的法國新星費利克斯·勒布倫本次亦因傷退賽，使王楚欽短時間內仍能穩住世界第一的寶座，但與追兵松島輝空等人的分差已大幅收窄。

本屆亞運乒乓球項目將於9月20日至28日登場，共將產生七面金牌。國乒隊伍由王勵勤領隊，男隊由王楚欽、林詩棟領銜，女隊則由孫穎莎與王曼昱掛帥。其中林詩棟身兼男團、男單、男雙與混雙四項，為全隊任務最重的選手；王楚欽與孫穎莎則各兼三項，全隊正全力備戰。

王楚欽因傷退賽並全力備戰亞運的消息曝光後，許多球迷表達關切與支持，「健康永遠是第一位的，放棄一時的積分換取健康的身體非常明智」、「期待王楚欽滿血復活，在亞運賽場上再創佳績」。