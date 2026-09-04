文學加工？送兩株苗寫成多次幫扶 海南鎮政府微信號刪文致歉
海南瓊海陽江鎮政府微信公眾號被指美化幫扶事蹟、誇大當事人態度並稱其為「釘子戶」，鎮政府後續承認內容與事實有偏差，刪文並致歉。
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海南瓊海陽江鎮政府微信公眾號被指美化幫扶事蹟、誇大當事人態度並稱其為「釘子戶」，鎮政府後續承認內容與事實有偏差，刪文並致歉。
海南省瓊海市陽江鎮政府微信公眾號日前被指誇大幫扶經歷，將村民獲贈兩株黃皮苗寫成「多次自掏腰包」送苗，還以「釘子戶」形容依法維權的當事人。陽江鎮政府3日發布通報，承認相關內容與事實有偏差，已刪文並當面致歉。
據大風新聞報導，瓊海市民李先生此前質疑，鎮政府公號文章聲稱鎮黨委書記「多次自掏腰包」贈送黃皮苗、沉香苗，但實際上他僅一次性收到兩株黃皮苗，且其中一株已枯死，從未收到沉香苗。
李先生表示，文章還寫稱他「對調解結果非常滿意」，但這並非他的真實意願；同時將他依法維權稱為「釘子戶」，令他認為受到誣衊。他指出，文章內容應以客觀真實為底線，「不能為美化工作業績虛構幫扶事跡、虛構當事人態度」。
面對質疑，鎮政府此前曾回應，相關內容屬「概括性文學加工表述」，並建議李先生透過司法途徑處理名譽權爭議。
不過，陽江鎮人民政府3日發布情況通報，承認涉事推文「在幫扶情節方面與客觀事實存在偏差」，並指出使用「釘子戶」稱謂「亦屬不當」。
通報表示，相關問題暴露出政府在信息採編、審核發布等環節「把關不嚴、責任落實不到位」。鎮政府已第一時間刪除文章，並於當日當面向當事人致歉；同時對撰稿人及時任分管領導予以批評教育，責成其向鎮黨委作出深刻檢討。
陽江鎮政府並表示，將全面整改信息發布審核機制，嚴格落實「三審三校」制度，杜絕類似問題再次發生，並接受社會各界監督批評。
文章被指把村民一次收到2株黃皮苗，寫成鎮黨委書記多次自掏腰包送苗，還把未收到的沉香苗寫進幫扶內容，並稱當事人對調解結果非常滿意，與實際情況不符。 李先生認為文章不僅虛構他多次受贈苗木的情節，也不是他真實表達對調解滿意，還將他依法維權的行為稱為「釘子戶」，讓他感到名譽受損與被誣衊。 陽江鎮政府通報承認涉事推文在幫扶情節上與事實有偏差，使用「釘子戶」也不當，已刪除文章並當面致歉，同時批評教育撰稿人和分管領導，要求全面整改審核機制。
精華 FAQ
文章被指把村民一次收到2株黃皮苗，寫成鎮黨委書記多次自掏腰包送苗，還把未收到的沉香苗寫進幫扶內容，並稱當事人對調解結果非常滿意，與實際情況不符。
李先生認為文章不僅虛構他多次受贈苗木的情節，也不是他真實表達對調解滿意，還將他依法維權的行為稱為「釘子戶」，讓他感到名譽受損與被誣衊。
陽江鎮政府通報承認涉事推文在幫扶情節上與事實有偏差，使用「釘子戶」也不當，已刪除文章並當面致歉，同時批評教育撰稿人和分管領導，要求全面整改審核機制。
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