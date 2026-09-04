浙90歲老人編兜籃賣6元無人問津 00後爆改賣60元被瘋搶

胡爺爺和他編織的籃子。(取材自人民日報)

浙江紹興一群八、九十歲老人，以塑膠捆紮帶編織傳統兜籃，過去花6小時做一個，只賣6元（人民幣下同）仍乏人問津。經一群「00後」年輕人重新設計、行銷後，老兜籃搖身變成時尚單品，均價漲至約60元，仍供不應求。

綜合人民日報、瀟湘晨報報導，紹興越城區北海街道西湖社區有不少擅長編織兜籃的老人。社區幹部走訪時，發現90歲柴爺爺家中堆著不少塑膠捆紮帶，他用這些材料編成買菜籃，但因缺乏銷路，家中堆滿成品。

2003年出生的葉彬與團隊協助推廣，她說：「一個兜籃不值多少錢，但它裝著一群老人六、七個小時的心血，裝著一份尊嚴。我只想讓它被看見，被帶走。」

西湖社區2020年成立「西湖兜籃共富工坊」，統一收納、銷售老人作品，並聯動當地高校，引進青年設計力量。年輕人重新調整版型、加入紹興本土文化紋樣及鮮豔「多巴胺」配色，讓傳統買菜籃更符合年輕消費者喜好。

葉彬的團隊僅四、五人，多為「00後」，主要負責網路營運及部分銷售。他們還以熱門「轉場」方式拍攝老人生活及編織過程，老人樸實形象與色彩繽紛的時尚兜籃形成反差，影片在網路走紅。

82歲胡爺爺如今已熟練掌握新舊款式，約4小時能完成一個中大型兜籃，售價約60元，還成為工坊的「技術指導」。葉彬每周從社區拿數十個兜籃公益販售，很快就能銷售一空。

西湖兜籃過去即使由社區協助統一銷售，年銷售額也僅約8500元。今年產品升級並透過短影音推廣後，銷路大開，目前每月平均銷售額已突破2萬元，產品更銷往中國各地及海外。

工坊也建立收益分配機制，80%收益直接交給編織老人，其餘20%納入共富基金，用於幫助社區困難居民。

葉彬表示，接下來計畫前往紹興鄉村尋找更多擁有傳統手藝的老人加入，並考慮邀請老人開設實體編織課程，讓老手藝繼續傳承。

胡爺爺和葉彬。(取材自瀟湘晨報)

胡爺爺在編織兜籃。(取材自人民日報)