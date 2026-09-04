「飛機到了，機場下班了」旅客夜抵敦煌機場 出口緊閉出不去

甘肅敦煌莫高國際機場一班深夜航班抵達後，旅客走到出口竟發現大門緊閉。(取材自指尖新聞瀋陽晚報)

甘肅 敦煌莫高國際機場近日發生旅客「被關機場」事件。一班深夜航班抵達後，旅客走到出口竟發現大門緊閉，空調也已關閉，有人拍片無奈表示：「飛機到達了，機場下班了，出不去了，沒人開門。」機場事後致歉，承認是工作人員履職不到位造成。

綜合瀟湘晨報、封面新聞報導，事件發生於9月1日晚間。當晚11時40分至50分左右，最後一班航班抵達敦煌莫高國際機場，旅客走到二樓到達出口時，卻發現通往一樓到達大廳的隔離門已上鎖，一時無法離開。

相關影片在網路流傳後引起關注。敦煌機場工作人員證實確有此事，但澄清當時機場並未下班，而是其他部門工作人員經過時，出於安全考量誤將原本開啟的隔離門關上。

工作人員表示：「這趟航班每天都在飛，而且剛剛到，工作人員肯定不存在下班了。」機場人員發現後立即前往開門，旅客約等待數分鐘便得以離開。

敦煌莫高國際機場官方帳號也在旅客發布的影片下方公開致歉，表示：「該事件確實是機場責任原因，相關工作人員和管理人員履職不到位造成的。」機場已展開調查，將對相關責任人員追責，同時進行內部整改、細化服務措施並強化監管，避免類似事件再次發生。

機場方面表示，事發當晚已調閱監視器進行排查。

此外，過去也曾有旅客反映，搭乘敦煌機場早班機時，提前兩小時抵達卻發現航站樓大門緊閉，質疑機場是否24小時開放。

機場工作人員解釋，敦煌屬於小型機場，沒有航班時航站樓會關門，目前一般早上6時多開門，晚上則待最後一班航班抵達並完成清場後關閉；由於航班可能延誤，因此每天實際關門時間並不固定。