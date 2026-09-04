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從251斤到121斤 川女2年減掉半個自己 網讚「真實版熱辣滾燙」

中國新聞組／北京4日電
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王女士減肥前後比較圖。（取材自大風新聞）
王女士減肥前後比較圖。（取材自大風新聞）

四川一名女子花兩年多時間，從251斤（約125.5公斤）減至130斤，足足減掉121斤，相關影片近日引發網友討論。不少人形容她「像換了個人」、「簡直脫胎換骨」，還有人說根本就是真實版的「熱辣滾燙」。

大風新聞報導，王女士表示，自己從小就偏胖，18歲時體重已達200斤，到了2024年初更飆升至250多斤。一次體檢時，醫生提醒她，如果繼續維持這樣的體重，可能面臨糖尿病等健康風險，這也讓她開始下定決心減重

肥胖帶來的困擾早已出現在她的日常生活中。王女士說，平時到實體店買衣服，經常找不到合身尺寸；走路時，腳踝及腰部也時常出現疼痛，此外還有嚴重脂肪肝問題。後來，她觀看電影「熱辣滾燙」後受到觸動，更加堅定減重的想法。

她花了兩年多的時間，透過控制飲食及增加運動逐步減重，從251斤一路降至130斤，總共減掉121斤。王女士也將自己的減重過程拍成影片分享，表示「方法就是管住嘴、邁開腿，沒有捷徑的」。

影片曝光後，網友紛紛留言，「太勵志了！完美逆襲，像換了個人」、「這才是真正的『熱辣滾燙』」、「簡直脫胎換骨」，也有人以「胖有胖的肥美，瘦有瘦的性感」形容她減重後的變化。

王女士減肥後。（取材自都市頻道）
王女士減肥後。（取材自都市頻道）

王女士減肥前。（取材自都市頻道）
王女士減肥前。（取材自都市頻道）

醫生提醒，控制體重需要長期調整生活習慣，飲食方面應注意營養均衡，適度攝取蛋白質，減少油炸及高油脂食物；運動則應依照自身狀況選擇合適方式，並避免長時間久坐或久躺。

此外，規律作息也是體重管理的一環。醫生建議養成固定睡眠習慣，避免過度熬夜，睡前減少使用手機、平板等電子產品；晚餐則可選擇較清淡的食物，並注意整體飲食攝取量。

精華 FAQ

  • 她主要靠控制飲食、增加運動，長期維持減重習慣，並沒有尋找捷徑。王女士表示，關鍵就是管住嘴、邁開腿，透過持續調整生活方式才逐步瘦下來。

  • 王女士原本就偏胖，還出現買衣服難找尺寸、走路腳踝與腰部疼痛，以及嚴重脂肪肝等問題。體檢時醫生提醒她可能面臨糖尿病風險，讓她正式決定減重。

  • 因為王女士從251斤減到130斤，外型與狀態變化非常明顯，許多網友形容她像換了個人、脫胎換骨，甚至稱她是真實版的「熱辣滾燙」，覺得十分勵志。

減重 糖尿病

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