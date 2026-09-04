嚴重恐致死 廣東3歲男童長期吃隔夜菜 臉色發紫中毒進ICU

廣東一名3歲男童小燁（化名）因長期食用隔夜剩飯剩菜，日前在學校被發現臉色與唇色莫名發青發紫。（取材自廣州日報）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 廣東3歲男童長期吃隔夜菜後出現發青發紫。

廣東3歲男童長期吃隔夜菜後出現發青發紫。 重點二： 送醫後確診亞硝酸鹽中毒，靠亞甲藍搶救成功。

送醫後確診亞硝酸鹽中毒，靠亞甲藍搶救成功。 重點三：醫生警告綠葉菜與剩飯菜久放易產生致命風險。

廣東一名3歲男童小燁（化名）因長期食用隔夜剩飯剩菜，日前在學校被發現臉色與唇色莫名發青發紫，所幸老師警覺性高，堅持要求帶孩子就醫，送抵醫院時，小燁已呈重度缺氧狀態，被緊急收治進入兒童重症醫學科（PICU）搶救。醫療團隊確診其為亞硝酸鹽中毒後，立即使用特效解毒藥物亞甲藍注射液介入治療，小燁最終順利痊癒出院。

綜合媒體報導，事發當時，小燁雖無咳嗽、氣喘等症狀且呼吸平穩，但口唇、四肢及甲床已廣泛發青發紫，甚至靜脈血液呈現異常紫黑色，隨時可能突發呼吸或心跳驟停。家長起初誤以為只是普通氣色偏差，並未放在心上，直到經廣東醫科大學順德婦女兒童醫院急診團隊精準排查，並細緻問診日常飲食細節後，家長才坦承孩子長期食用隔夜剩菜。

醫生指出，家常隔夜剩菜尤其是綠葉蔬菜，在室溫久放或反覆加熱後亞硝酸鹽會成倍增加，這正是導致中毒的根本原因。

醫生進一步解釋，許多家長誤以為亞硝酸鹽僅存在於醃菜或加工滷味中，卻忽視了隔夜剩菜的隱蔽危害。綠葉蔬菜在高溫下存放超過四小時，細菌便會大量繁殖，並將硝酸鹽轉化為亞硝酸鹽。由於兒童代謝能力較弱，亞硝酸鹽中毒不會刺激腸胃引發嘔吐腹瀉，而是直接破壞血紅素攜氧功能，導致極度隱蔽的全身性缺氧。專家提醒，若孩子吃完剩菜後出現口唇發紫、呼吸順暢卻重度缺氧等訊號，切勿居家觀察或催吐，應立刻送醫。

為防範此類家庭急症，醫療團隊特別提出居家飲食建議：綠葉蔬菜絕不隔夜，熟食切勿在室溫下久放，避免反覆加熱剩飯剩菜，並嚴控短期醃製菜及加工肉製品的攝取；餐點應盡量現做現吃，吃不完也應及時密封冷藏，從源頭守護兒童的飲食安全。

這起驚險的搶救事件曝光後，在網路上掀起廣大網友討論：「多虧了幼兒園老師的警覺與堅持，真的是救了孩子一命」、「家長神經太粗了，臉都發紫了還以為只是氣色不好」；也有不少網友感嘆並互相提醒：「很多老一輩習慣節儉吃剩菜，這下真的要引以為戒」。