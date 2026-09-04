我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一個人住不起？「速配室友」掀熱潮 退休族也來

全美第十久 加州急診要花3個半小時

嚴重恐致死 廣東3歲男童長期吃隔夜菜 臉色發紫中毒進ICU

中國新聞組╱北京4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
廣東一名3歲男童小燁（化名）因長期食用隔夜剩飯剩菜，日前在學校被發現臉色與唇色莫...
廣東一名3歲男童小燁（化名）因長期食用隔夜剩飯剩菜，日前在學校被發現臉色與唇色莫名發青發紫。（取材自廣州日報）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：廣東3歲男童長期吃隔夜菜後出現發青發紫。
  • 重點二：送醫後確診亞硝酸鹽中毒，靠亞甲藍搶救成功。
  • 重點三：醫生警告綠葉菜與剩飯菜久放易產生致命風險。

廣東一名3歲男童小燁（化名）因長期食用隔夜剩飯剩菜，日前在學校被發現臉色與唇色莫名發青發紫，所幸老師警覺性高，堅持要求帶孩子就醫，送抵醫院時，小燁已呈重度缺氧狀態，被緊急收治進入兒童重症醫學科（PICU）搶救。醫療團隊確診其為亞硝酸鹽中毒後，立即使用特效解毒藥物亞甲藍注射液介入治療，小燁最終順利痊癒出院。

綜合媒體報導，事發當時，小燁雖無咳嗽、氣喘等症狀且呼吸平穩，但口唇、四肢及甲床已廣泛發青發紫，甚至靜脈血液呈現異常紫黑色，隨時可能突發呼吸或心跳驟停。家長起初誤以為只是普通氣色偏差，並未放在心上，直到經廣東醫科大學順德婦女兒童醫院急診團隊精準排查，並細緻問診日常飲食細節後，家長才坦承孩子長期食用隔夜剩菜。

醫生指出，家常隔夜剩菜尤其是綠葉蔬菜，在室溫久放或反覆加熱後亞硝酸鹽會成倍增加，這正是導致中毒的根本原因。

醫生進一步解釋，許多家長誤以為亞硝酸鹽僅存在於醃菜或加工滷味中，卻忽視了隔夜剩菜的隱蔽危害。綠葉蔬菜在高溫下存放超過四小時，細菌便會大量繁殖，並將硝酸鹽轉化為亞硝酸鹽。由於兒童代謝能力較弱，亞硝酸鹽中毒不會刺激腸胃引發嘔吐腹瀉，而是直接破壞血紅素攜氧功能，導致極度隱蔽的全身性缺氧。專家提醒，若孩子吃完剩菜後出現口唇發紫、呼吸順暢卻重度缺氧等訊號，切勿居家觀察或催吐，應立刻送醫。

為防範此類家庭急症，醫療團隊特別提出居家飲食建議：綠葉蔬菜絕不隔夜，熟食切勿在室溫下久放，避免反覆加熱剩飯剩菜，並嚴控短期醃製菜及加工肉製品的攝取；餐點應盡量現做現吃，吃不完也應及時密封冷藏，從源頭守護兒童的飲食安全。

這起驚險的搶救事件曝光後，在網路上掀起廣大網友討論：「多虧了幼兒園老師的警覺與堅持，真的是救了孩子一命」、「家長神經太粗了，臉都發紫了還以為只是氣色不好」；也有不少網友感嘆並互相提醒：「很多老一輩習慣節儉吃剩菜，這下真的要引以為戒」。

精華 FAQ

  • 因他長期食用隔夜剩飯剩菜，尤其是久放的綠葉蔬菜，體內累積亞硝酸鹽後發生中毒，導致血紅素攜氧功能受損，進而出現嚴重缺氧與發紫症狀。

  • 醫師在急診詳細問診飲食習慣後，發現家長承認孩子常吃隔夜菜；加上男童口唇、四肢及甲床發紫，靜脈血呈紫黑色，因而確診為亞硝酸鹽中毒。

  • 應做到綠葉蔬菜不隔夜、熟食勿在室溫久放、剩飯剩菜不要反覆加熱，吃不完要及時密封冷藏，並減少短期醃製菜與加工肉製品攝取。

上一則

「飛機到了，機場下班了」旅客夜抵敦煌機場 出口緊閉出不去

下一則

天津礦主陷套路貸 借5千萬還1億仍被訴 網怒：法官真敢判

延伸閱讀

孩子一到夏天就吃不下？不只天氣熱 3大原因恐讓胃口愈來愈差

孩子一到夏天就吃不下？不只天氣熱 3大原因恐讓胃口愈來愈差
孩子成績下滑、老是走神發呆？可能是身體出了這個問題

孩子成績下滑、老是走神發呆？可能是身體出了這個問題
1歲孩嘔吐 洛兒科緊急療護醫生誤開8倍劑量藥

1歲孩嘔吐 洛兒科緊急療護醫生誤開8倍劑量藥
孩子吃ADHD藥後狂眨眼、清喉嚨？ 醫：藥物不會誘發抽動跟妥瑞氏症

孩子吃ADHD藥後狂眨眼、清喉嚨？ 醫：藥物不會誘發抽動跟妥瑞氏症

熱門新聞

孫宇晨。（取材自微博）

孫宇晨寫「我的女友景甜」 6000字全文公開

2026-08-28 02:10
中國國家主席習近平17日出席前領導人江澤民誕辰100周年大會發表演講。(美聯社)

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

2026-08-30 08:45
東先生接受採訪。（視頻截圖）

杭州男按摩付799元加鐘 女技師脫褲騎上來 結局12人慘了

2026-08-09 10:30
價值45萬人民幣的限量款愛馬仕包包寄丟，深圳法院最終僅判賠500人民幣。(取材自重慶晨報)

45萬元愛馬仕寄丟 深圳法院判賠這個金額 網友吵翻天

2026-08-31 10:30
最新報告顯示，香港億萬富豪人數居全球城市第二，106名富豪資產淨值達10億美元；圖為第45屆香港鐘表展、第14屆國際名表薈萃在香港揭幕。（中新社）

香港擁106名億萬富翁 數量僅次紐約 但1現象令人憂心

2026-09-01 22:35
習近平「疑遭攙扶」下機引揣測。（取材自Ｘ平台）

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

2026-09-03 09:30

超人氣

更多 >
蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出

蔣家五代姊妹皆學霸…蔣得星進柏克萊 勉勵學弟妹被翻出
前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡

前阿里巴巴高管在南加神秘失蹤 警證實已死亡
全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事

全球億萬富豪人數創紀錄 有錢後他們最愛砸錢做這件事
習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統

習近平訪埃及 網友：埃及看板寫歡迎「中華民國」總統
長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」

長期挺川的福斯當家女主播巴爾帝羅默 突然「被離職」