住市區300㎡大平層還塞爆 上海女花11萬找人幫忙斷捨離

上海女子住市區300㎡大平層，專門花11萬元請人幫忙扔東西。(取材自上觀新聞)

張莉很苦惱，住了10年的房子居然「縮水」了。她家位於上海市區，是300多平方米（約90.75坪）的大平層，房間不少，但真正使用的空間卻在變小。有一天她終於忍不住，聯繫收納師呂鳳明，最終花費11萬元(人民幣，以下同)、耗時半個月，給熟悉的家換了個模樣。

上觀新聞報導，第一次上門時，呂鳳明被張莉家的情況嚇了一跳，書房和保母房都成雜物間，開門都費勁，幾間主臥的衣櫥、櫃子裡全塞滿，放不下的就堆在地上。呂鳳明立即判斷，斷捨離是主要任務。

不過，要獨立做出抉擇，量還這麼大，實在吃不消，因此收納師是必要的外援。當收納師把300多雙鞋全部擺出來時，張莉終於有勇氣與其中的部分告別，有的送人，有的直接淘汰，隨幾個大箱子一起離家。

張莉的兩個孩子長大、工作了，原本來照顧孫輩的老人回了老家，只有改變，才能讓一家人的生活狀態更舒適。

在收納團隊的幫助下，她家進行全屋系統性規畫，在不「傷筋動骨」的情況下重新設計內部格局，淘汰老家具，訂製新家具。張莉覺得這筆錢花得值，服務完成後，許久不在家中招待客人的她，開始邀請各路朋友做客聊天。

據報導，呂鳳明服務上百個案例後，發現在斷捨離環節糾結的客戶較多。「他們不是不想處理，而是缺乏判斷標準。」這時就需要收納師循循善誘。比如面對衣櫥爆滿的客戶，要帶著對方審視每件衣服的款式、材質、流行度，詢問是否還能與其他服飾搭配，引導其進行選擇。

網友們對此回應「真有錢！ 有錢真好」、「300平米能塞到開門都很費勁，這才是真本事」、「資本的力量無所不在」、「浪費資源了，用些錢做點有益或救助貧病，貓狗的事也好」。

上海女子住市區300㎡大平層，專門花11萬元請人幫忙扔東西。(取材自上觀新聞)

上海女子住市區300㎡大平層，專門花11萬元請人幫忙扔東西。(取材自上觀新聞)