中國茶飲邀韓星代言 開價5000萬被拒 網：中國奶茶不需要外國人

人氣女團BLACKPINK成員朴彩英（ROSÉ）。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 韓媒爆料BLACKPINK成員ROSÉ收到中國茶飲品牌約100億韓元代言邀約後婉拒，消息引發微博熱議，但品牌身分與報價真實性都遭外界質疑。

南韓 媒體近日報導，人氣女團BLACKPINK成員朴彩英（ROSÉ）收到一家中國知名茶飲品牌的廣告模特邀約，報價高達100億韓元（約5000萬人民幣），但朴彩英拒絕了這筆相當罕見的明星商業報價邀約，未提及原因。消息傳回中國上了微博 熱搜，不少中國網民認為朴彩英拒絕代言是在「避雷」，多數網民則稱韓媒「真能吹」、「中國奶茶不需要外國人代言」，猜測奶茶品牌是霸王茶姬，但有業界人士否認。

觀察者網報導，南韓先驅報援引業內人士消息稱，朴彩英近期收到一家中國知名茶飲品牌的廣告模特邀約，報價約100億韓元，但最終朴彩英並未接受這筆合作，未提及中國品牌名稱以及具體合作失敗的原因。

根據匯率，100億韓元約合720萬美元，相當於5000萬人民幣，屬於相當罕見的明星商業報價。9月3日，「朴彩英拒絕100億韓元中國奶茶代言」隨即登上微博等社交平台熱搜，相關話題閱讀量超過2.5億，隨後部分網傳消息將涉事品牌指向霸王茶姬。針對這一品牌指認，業內相關人士表示，說法不實。

據報導，朴彩英2024年憑藉「APT.」連續12周位列Billboard Global 200榜首，一舉成為美國排行榜成績最高的K-pop女歌手之一，並為其帶來了商業領域的成功。但如果網傳100億韓元屬實，它已明顯超出南韓本土廣告模特的價格區間。南韓演員朴寶劍一年代言費約12億韓元，朴彩英的高價相當於朴寶劍報價的八倍。

不過，目前公開信息中未見朴彩英為中國本土消費品牌代言，以致不少中國網民認為，她此次拒絕代言是為在中韓關係中「避雷」。觀察者網認為，所謂「100億韓元的邀約」來自韓媒的說法，是否真的存在，現在暫時需要打個問號。

隨著近年韓流在國際的火爆和國內熱度的恢復，中國茶飲品牌也重新開始嘗試K-pop明星營銷。2020年，農夫山泉就簽下BIGBANG成員G-DRAGON權志龍代言「茶π」擔；今年4月，茶百道在南韓與南韓男團TWS展開合作。霸王茶姬自身在海外市場也曾啟用過韓星。