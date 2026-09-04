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充值千元到帳2641兆 男消費25萬拒還 法院判不當得利

中國新聞組╱北京4日電
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湖南法院日前判定，在上海某科技公司平台被錯誤充值而多花掉25萬餘元人民幣的金額應...
湖南法院日前判定，在上海某科技公司平台被錯誤充值而多花掉25萬餘元人民幣的金額應當返還。()自上觀網

AI摘要

文章摘要整理：

李某充值1000元後誤得2641兆多元並消費25萬餘元，上海科技公司提告後，法院認定屬不當得利，判其返還款項。

商家失誤多充值，消費者是否需退還？李某在上海某科技公司充值1000元（人民幣，以下同），卻錯誤到帳2641兆9933億8374萬5792元，李某隨後花掉25萬多元，且拒不返還款項。法院日前判定，李某為不當得利，應當返還，只是不少網友說，「又不是我的錯，要是我，我也不會還」。

近日，湖南寧鄉市人民法院宣判一起不當得利糾紛案案情。李某因自身網路經營店鋪的營銷推廣需求，多次向上海某科技公司購買推廣服務，2025年9月27日，李某向上海某科技公司轉款1000元用於平台充值，該公司的工作人員在完成該1000元充值後，因「操作失誤」，將他人的充值帳號ID號作為充值金額，再次向李某帳戶充值。其後，李某將該帳戶的金額用於平台消費。

2025年10月17日，上海某科技公司發現該錯誤後，立即凍結李某該使用帳戶，並將其帳戶上剩餘的款項2641兆多元予以扣回，同時立即終止李某購買且尚未完成的部分服務，並扣回相應費用9400餘元，要求李某全額返還超額款項。李某收到上述函件卻置之不理，其後，上海某科技公司將李某訴至法院。

寧鄉市人民法院審理認為，雖然該儲值金額在線上僅為虛擬的交易數字，但李某可將該充值金額用於與人民幣同等價值的消費，即1元充值貨幣，等同於1元人民幣的消費力，該錯誤充值行為發生之後，李某將該充值金額用於消費，此錯誤充值行為讓李某獲得不當利益，經核算，扣除充值1000元後，李某實際使用的充值金額為25萬2281.31元。

而上海該科技公司則遭受應獲得相應對價的損失，該公司要求李某返還不當得利的訴訟請求，法院依法予以支持。故判決，李某向上海某科技公司支付不當得利款25萬2281.31元，目前該案已生效。

精華 FAQ

  • 因平台工作人員操作失誤，將他人帳號ID誤作充值金額，導致李某帳戶異常進帳。李某明知金額明顯異常，仍將其用於消費，因此被認定取得不當利益。

  • 法院核算後認定，扣除其原本充值的1000元，李某實際使用的錯誤充值金額為25萬2281.31元。上海某科技公司因此主張其應全額返還。

  • 寧鄉市人民法院支持上海某科技公司的請求，判決李某返還不當得利25萬2281.31元。案件目前已生效，表示李某須依法履行返還義務。

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