撞臉周杰倫走紅…千萬流量輸給硬成本 「粥餅倫」門店全關

網紅「粥餅倫」長得很像天王周杰倫。（取材自紅星新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 因撞臉周杰倫走紅的粥餅倫，旗下線下灌餅店因租金、合夥與熱度下滑等壓力全數關閉，但他仍計畫在天津開新店續拚經營。

因撞臉知名藝人周杰倫 而走紅網路的草根網紅「粥餅倫」，其線下實體灌餅店面迎來熄燈潮。粥餅倫9月1日發布影片宣布，位於天津紅橋區的灌餅分店因與合夥人意見分歧正式關店，加上天津濱江道店因年租金 從13萬元暴漲至20萬元而關閉，以及2025年7月石家莊店因嚴重虧損閉店，至此，粥餅倫在全國的線下實體門店已全部關停。

紅餐網報導，關店危機背後，除了租金飆升與合夥人拆夥，網路熱度下滑也是主因。粥餅倫坦言，灌餅生意和互聯網熱度較之前有所下滑，其濱江道店今年8月又逢道路施工，單日銷量直接腰斬至百餘份。周邊店家與顧客反映，剛開業時排隊一小時的盛況早已不再，近期即使粥餅倫本人現身店裡，門口也無人排隊。面對先前石家莊店連房租都沒賺回的虧損，粥餅倫當時受訪時則淡然表示：「沒緣分咱就撤唄，沒啥丟不丟人的。」

對於最後一家天津紅橋區店的關閉，粥餅倫透露直接原因在於利益分配談不攏：「合夥人和我要的錢多，我覺得不合適，讓他幹他也不幹，乾脆我們都不幹了。」業界分析，個人IP高度依賴本人長相，無法複製與規模化，加上灌餅屬於低客單價、薄利品類，極度依賴周邊居民日常復購，褪去流量紅利後，終究得面對房租、人工與原物料等硬性成本考驗。

「粥餅倫」門店接連關停，千萬流量捧起來的灌餅店，最終還是輸給實體生意的硬成本，廣大網友感慨，「長相帶來的流量只是一時的，小吃店到底還是要靠口味和性價比留住在地客」、「房租一漲就把利潤吃光了，實體店真的太難做」。

粥餅倫2020年3月因長相走紅，直至2024年才開出第一家實體店。不過粥餅倫並未打算就此放棄，目前天津河北區靖江路的新店已在籌備中，他坦言：「只要這個店不賠錢，夠發員工的工資，交房租，我內心還是想繼續和員工們幹下去的。」

「粥餅倫」線下實體灌餅店面迎來熄燈潮。(取材自紅餐網)

「粥餅倫」線下實體灌餅店面迎來熄燈潮。(取材自紅餐網)