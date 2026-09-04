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「我是紀委書記」河北名校家長班級群內亮官階 要求老師多關照

中國新聞組╱北京4日電
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河北保定有是自稱是「保定市人民醫院紀委書記」的家長，在群組要求老師「多關照」，引...
河北保定有是自稱是「保定市人民醫院紀委書記」的家長，在群組要求老師「多關照」，引發輿論大譁。（取材自澎湃新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

保定一中家長群內出現家長自報官銜、要求老師關照孩子的發言，迅速引發輿論批評，當地校方與紀檢監察及衛健部門已介入調查。

河北保定近日發生一宗公職人員在家長群組「亮官階求特權」的輿論風波。一名家長在當地名校「保定一中」的班級家長通訊群組內發言，自稱「保定市人民醫院紀委書記」，並自稱妻子為「保定學院人事處副處長」，公開希望老師對其孩子「多加關照」。聊天截圖網上曝光後引發輿論反彈，網民質疑其濫用公職身分施壓、破壞教育公平。當地紀檢監察部門緊急介入處置。

澎湃新聞報導，保定一中一名新生家長近日在群裡向班主任介紹自己的孩子：「初中就讀於保定十七中，年級排名保持在20名左右，一直擔任班幹部，性格較為內向，今後就拜託您多多關照」。但接下來的一段話，讓這條信息迅速從家長群流出，登上熱搜，這位家長補充：「我在市人民醫院任紀委書記，他媽媽在保定學院任人事處副處長，今後如有需要我們的，您直接與我們聯繫」。

保定一中表示，校方已關注到相關情況，並重申全體教師對所有學生一視同仁，絕不會對個別學生給予特殊照顧。同時，保定市人民醫院工作人員證實，該名發言男家長確為該院現任紀委書記，院方領導層正持續深入關注事件，後續將適時向社會發布正式通報。

隨著事件發酵，保定市紀委監委、派駐市衛健委紀檢組展開調查。保定市衛健委工作人員透露，局方高度重視事件，成立專班進行調查處置。至於涉事母親所屬的保定學院，該校人事處接線人員表示對事件不太清楚，傳媒多次致電學院相關部門但未獲回應。

公職人員在校園社交群組「報官銜、擺官威」向來備受關注，不少網友批評，涉事幹部特權思想根深蒂固，將職務影響力帶入校園，呼籲有關部門嚴肅問責，以維護健康的校園風氣、公平教育環境。還有人說，這是河北教育界出現「我爸是李剛，還是2.0版的」；有網民則猜測，是家長把群聊錯當成私聊誤發。

精華 FAQ

  • 爭議在於一名家長在班級群中自稱市人民醫院紀委書記，並提及妻子任高校人事處副處長，公開希望老師多加關照孩子，被質疑借公職身分施壓。

  • 他先介紹孩子在初中成績與班幹部經歷，接著表示今後請老師多多關照，並補充自己任保定市人民醫院紀委書記、妻子任保定學院人事處副處長，稱有需要可直接聯繫。

  • 保定一中表示教師會一視同仁，不會給個別學生特殊照顧；保定市人民醫院與衛健委、紀委監委已介入調查，並成立專班處理，後續將視情發布正式通報。

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