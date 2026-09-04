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福建土樓景區「雲水謠」 600年古樹被洪水沖斷

中國新聞組╱北京4日電
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福建土樓景區雲水謠600多年古榕樹被洪水沖斷。(取材自九派新聞)
福建土樓景區雲水謠600多年古榕樹被洪水沖斷。(取材自九派新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

颱風沙德爾帶來的強降雨，造成福建南靖雲水謠景區洪水暴漲，標誌性600多年古榕樹遭沖倒，景區緊急閉園並啟動搶救評估。

受颱風「沙德爾」帶來的持續強降雨影響，福建漳州南靖縣土樓景區「雲水謠」連日出現暴雨，導致景區河道水位急劇上漲、最深達5米。9月3日下午，位於景區寫有「雲水謠」大石旁的600多年古榕樹遭強烈洪水連根拔起倒伏，連同原本立於根部的大石頭與景區內的情人橋也一併被沖毀，所幸現場並無人員傷亡。

九派新聞報導，這棵倒伏的古榕樹，為雲水謠標誌性景觀「夫妻樹」中的一棵，樹幹需十幾個成年人才能合抱，樹高30多米，樹冠覆蓋面積約1933平方公尺，過去與另一棵古樹相伴數百年、樹冠相連，是無數遊客前來旅遊的必打卡景點。事發後，景區已全面閉園，南靖縣土樓管委會工作人員表示已派員前往處理，林業部門第一時間趕赴現場勘查，後續將邀請專家評估古樹狀況並研究搶救方案。

附近商戶林女士感嘆，水位已接近店面位置，600多年的榕樹非常粗，樹木倒下實在相當可惜，「但是在天災面前就是這樣子。誰也想不到屹立不倒的榕樹幾次大水都沒沖斷，這次斷了」。另一商戶簡先生也證實，古榕樹根部原本立著的大石頭也被洪水一併沖倒。

對於這起天災變故，土樓管委會工作人員強調，該古榕樹是景區極為重要的打卡點，目前景區其他榕樹的具體狀況尚不明朗，相關工作人員已積極開展搶救工作，並將持續關注事態發展與專家評估結果。

消息曝光後，許多網友留言感嘆：「去雲水謠必拍的就是這棵榕樹，沒想到竟然被洪水沖斷了」；也有網友表示：「希望專家能有辦法搶救救回古樹」、「平安最重要，天災面前防汛安全第一。」

福建土樓景區雲水謠600多年古榕樹被洪水沖斷。(取材自九派新聞)
福建土樓景區雲水謠600多年古榕樹被洪水沖斷。(取材自九派新聞)

福建土樓景區雲水謠600多年古榕樹被洪水沖斷。(取材自九派新聞)
福建土樓景區雲水謠600多年古榕樹被洪水沖斷。(取材自九派新聞)

福建土樓景區雲水謠600多年古榕樹被洪水沖斷。(取材自九派新聞)
福建土樓景區雲水謠600多年古榕樹被洪水沖斷。(取材自九派新聞)

精華 FAQ

  • 受災最嚴重的是寫有「雲水謠」大石旁的600多年古榕樹，它原本是景區標誌性的「夫妻樹」之一，樹幹粗大、樹冠廣闊，長年吸引大量遊客前來拍照打卡。

  • 主因是颱風沙德爾帶來持續強降雨，使景區河道水位急劇上漲，最深達5米，強烈洪水不僅連根拔起古榕樹，也沖毀了原本立於根部的大石頭與情人橋。

  • 事發後景區已全面閉園，南靖縣土樓管委會派員前往處理，林業部門也第一時間到場勘查，後續將邀請專家評估古樹狀況，並研究是否有搶救與修復的可能。

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