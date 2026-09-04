「照得眼睛很不舒服」 上海外灘賞火燒雲 神祕刺眼綠光攪局

江面發出「一束綠光」。 （取材自「今日閔行」公眾號）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 上海外灘連三天火燒雲吸引大量民眾觀賞拍攝。

上海外灘連三天火燒雲吸引大量民眾觀賞拍攝。 重點二： 9月2日清晨江面突現刺眼綠光，引發民眾不適。

9月2日清晨江面突現刺眼綠光，引發民眾不適。 重點三：海事與警方排查後，確認光源非引航燈仍待查明。

近日上海外灘連續三天上演史詩級火燒雲景觀，吸引大批遊客與市民前往觀賞與拍攝。然而，在9月2日早晨的觀景人潮中，不少民眾目擊江面上出現刺眼的綠光閃爍，直言光線「照得眼睛很不舒服」，甚至一度引發報警協尋的念頭。

都市快報橙柿互動報導，2日清晨5時04分左右，有多名網友在社交平台上反映，當一艘船隻經過東方明珠下方的黃浦江面時，該船後方或附近突然發射出綠色光束，並在江面及外灘區域掃過一圈。現場多位民眾表示，強烈綠光造成視覺上的不適，誤以為是惡作劇或是船隻自身的設備。

據報導，事件發酵後，轄區警方第一時間介入了解。現場網友起初引述警方說法，懷疑是追著船隻照射的激光引航燈。然而，黃浦海事局指揮中心工作人員隨後澄清，海事部門的引航燈距離水面僅約兩至三米，並非裝設在東方明珠上方，且該引航燈不會朝向外灘方向照射，並會在凌晨4點自動關閉，其高度與開放時間均與網友反映的情況不符。此外，海事部門聯繫了被指涉船隻的船長，對方也否認光源來自船上。

報導指出，針對黃浦江域的激光設備，上海海事局官網曾於2024年11月發布文章指出，為確保船舶安全通過陸家嘴等狹水道大彎道水域，當地曾探索試運行智能激光指示等智能聲光設備，在夜間遊覽高峰時段形成清晰航道線，起到分道航路指引與淺水區提醒作用。

閔行海事局也曾於2025年5月在「浦江第一灣」水域聯合上海航標處採用激光標識技術，以綠色光帶實時標示淺水區以引導船舶。不過，經海事人員當晚實地巡查與核實，此次引發遊客不適的光源並非海事部門的引航燈。這道神祕的綠色光源究竟來自何方，目前仍需相關單位進一步調查確認。

警方稱綠光是激光引航燈。（取材自都市快報橙柿互動）