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中國新生取名轉向古風雅致 告別撞名「子涵」 、「一諾」

記者賴錦宏／即時報導
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中國小學生取名字，從流行影視劇轉為傾向從古典文學、詩詞典故及歷史狀元名字中汲取靈...
中國小學生取名字，從流行影視劇轉為傾向從古典文學、詩詞典故及歷史狀元名字中汲取靈感，雅致的「古風」名字成為主流。（取材自新快報）

前些年中國校園新生常見的「子涵」、「梓萱」、「一諾」等「爆款」學生名字，熱潮逐漸退卻。隨著近日中國各地中小學迎來新學年開學，多地小學一年級新生的名冊顯示，家長為子女取名的取向出現顯著轉變，轉為傾向從古典文學、詩詞典故及歷史狀元名字中汲取靈感，雅致的「古風」名字成為主流，相關話題近日更登上中國社交平台熱搜。

據廣州日報，中國山東德州河南鄭州等多所小學開學期間，一年級新生的名冊中，過往扎堆出現的「梓」、「涵」等字眼大幅減少，取而代之的是「商好」、「喬川」、「瑾瑜」、「皓荀」、「瑾熙」及「嘉煦」等更具文化底蘊的名字。

有教師表示，新生名字中的生僻字明顯減少，家長不再盲目跟風，反而透過「楓」、「皓」、「念」等字眼進行多元搭配，使班級內的「撞名」及「重名」比例大幅下降。

北京語言大學命名文化研究中心此前發布的調查數據亦反映該趨勢。採用詩詞典故命名的新生比率已達38.7%，較2015年增長近3倍。專家分析，中國姓名文化歷來反映社會價值與審美取向，從魏晉南北朝盛行雙字，到唐宋注重字輩，當前新一代家長在取名時，更注重突顯子女的個人獨特性與深厚的文化內涵。

根據中國官方統計數據，廣東惠州2025年新生兒取名呈現以下特點，其中熱門用字裡，「澤」字使用率最高，約1%的新生兒名字包含此字。其他受歡迎用字像是「安」、「宇」、「子」、「銘」、「霖」等經典字熱度依舊；「玥」、「辰」、「鈺」、「昕」、「妍」等字則成為新寵。

男孩熱門名字：銘澤、奕辰、瑞澤、澤霖、浩宇、銘浩、瑞霖、鈞澤、宇軒、浩然；女孩熱門名字：雨桐、書瑤、昕玥、詩涵、鈺涵、語桐、詩瑤、鈺淇、思妍、詩妍。

據新快報報導，前幾年在中國「梓萱、子涵、一諾」霸占新生名冊，但今年開學，新風向悄悄來了。愈來愈多新手爸媽在取名時，從古典文學和狀元姓名中尋找靈感，不少中國網友直呼「畫風變了」。

8月31日，山東德州各小學迎來新生報到，2020年出生的孩子是其中主力軍。作為第一批入學的「20後」，家長也是從「70後」到「00後」不等，人們發現一年級新生的名字中生僻字明顯減少，且多源自詩詞，好記又好聽。

河南大學附設學校小學部教師袁倩倩表示，她在新生入班點名時感觸很深。她表示，清越、鑠言、修齊，一個個取自國風典籍的名字格外亮眼，不再扎堆「軒」、「涵」這類網紅用字，小眾又有底蘊，一下子就讓老師記住。如今家長取名不再跟風，簡約雅緻、詩古風款越來越多，班級重名率也低了不少。

精華 FAQ

  • 因為家長愈來愈重視名字的文化內涵與個人獨特性，不再盲目跟風。古典文學、詩詞典故和歷史名人姓名提供更多靈感，也讓名字更雅致、好記，重名情況因此減少。

  • 文章提到山東德州、河南鄭州等地多所小學開學後，一年級新生名冊出現明顯變化。過去常見的「梓」、「涵」等字減少，改以更具古風與文化感的名字取代。

  • 北京語言大學調查顯示，採用詩詞典故命名的新生比率已達38.7%，較2015年增長近3倍。廣東惠州統計也顯示「澤」、「安」、「宇」等字仍熱門，但「玥」、「辰」等新字更受歡迎。

河南 鄭州 德州

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