門號綁銀行卡 東北男想繼承亡母手機號 姊弟3人對簿公堂

為繼承母親手機號，姐弟三人打官司。（取材自紅星新聞）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 黑龍江溫男為繼承亡母手機號碼提起訴訟。

黑龍江溫男為繼承亡母手機號碼提起訴訟。 重點二： 號碼綁定支付與銀行權益，被視為可繼承虛擬財產。

號碼綁定支付與銀行權益，被視為可繼承虛擬財產。 重點三：法院調解確認由盡主要贍養義務的溫男繼承。

黑龍江省齊齊哈爾市一名溫姓男子在母親病故後，因手機號碼綁定支付帳號與銀行卡等重要權益，欲過戶繼承卻遭電信業者要求提供法律證明；姊弟三人雖無產權分歧，仍為此對簿公堂，最終經法院出具民事調解書，確認該手機號碼使用權由盡主要贍養義務的溫男繼承，成為少見的數位虛擬財產繼承案例。

中央廣電總台中國之聲報導，溫男母親於2025年病故，因該手機號碼連結社交帳號、家庭寬頻與金融帳戶，溫男一直與母親同住，希望辦理過戶繼續使用。電信業者不認家庭內部協議，堅持需有繼承權公證書或法院生效判決、調解書才肯辦理變更；法院出具調解書後，溫男當天即可持證明辦理過戶。

對於手機號碼繼承問題，齊齊哈爾市鐵鋒區人民法院法官許紅丹與副院長崔霞說明，號碼本身雖屬國家所有，一般預付卡若60至90天未繳費即自動銷戶；但用戶享有的排他性使用權連結預存話費、驗證碼及財產安全，依《民法典》規定可歸入受法律保護的虛擬財產，得由第一順序繼承人依法繼承。

法官考量溫男盡主要贍養義務，加上兩位姊姊自願放棄繼承，最終出具調解書確認號碼使用權歸溫男繼承。法官提示，手機號碼使用權作為遺產，第一順序繼承人享有平等繼承權，不能由單一繼承人逕自辦理過戶，須由全體繼承人協商一致辦理繼承權公證。

報導說，以本案為例，溫先生繼承母親手機號碼後，號碼綁定的支付帳號中的資產、卡包中的優惠卡券如何處置，他要與兩位姊姊協商。