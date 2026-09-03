武漢1中學家長臥虎藏龍 「名校教授、科技老總」都來開課
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華中科技大學附屬中學1日上午舉辦開學典禮，現場聘任16位新高一家長擔任所在班級的「科學副班主任」，其中包含13位高校教師、2位科研院所研究員及1位高新科技公司老總。至此，該校每個班級皆已配備「科學副班主任」，其中名校教授占比超過八成。
極目新聞報導，該校學工處副主任李慶說明，學校自去年開學首度倡議聘任40名科學副班主任，作為科學教育特別顧問與活動導師，一學年來與教師緊密合作，開展科普講座、科研院所參觀、科學實驗及產品研發體驗等近百場活動，打造開放實踐的學習環境。
新聘代表、華中科技大學工程實踐創新中心副主任施松新於現場發出邀請，歡迎師生前往工創中心研學，體驗包含自主國產智能製造產線、搬運機器人、3D打印智能鑄造、激光焊接機器人、會跳舞的機器狗及智能無人機等先進系統，並強調實踐教學設備有70%帶有「華科大造」基因。
報導指出，華科附中校長魯周超表示，學校擁有濃厚的科學基因，先後獲評首批全國中小學科學教育實驗校等多項國家級榮譽。去年5月，該校更成為「科技高中教學教研協作體」項目校，為湖北省唯一入選的高中，學校將持續將科技教育融入全人培養。
學校在開學典禮上新聘16位新高一家長擔任科學副班主任，作為各班的科學教育特別顧問與活動導師，進一步擴大校內外的科學教育支持網絡。 名單包含13位高校教師、2位科研院所研究員，以及1位高新科技公司老總，整體以學術與科技界人士為主，顯示家長資源在理工教育上的高度集中。 去年起學校已與家長協作舉辦近百場活動，包括科普講座、科研院所參觀、科學實驗與產品研發體驗等，並使每個班級都配置了科學副班主任。
精華 FAQ
學校在開學典禮上新聘16位新高一家長擔任科學副班主任，作為各班的科學教育特別顧問與活動導師，進一步擴大校內外的科學教育支持網絡。
名單包含13位高校教師、2位科研院所研究員，以及1位高新科技公司老總，整體以學術與科技界人士為主，顯示家長資源在理工教育上的高度集中。
去年起學校已與家長協作舉辦近百場活動，包括科普講座、科研院所參觀、科學實驗與產品研發體驗等，並使每個班級都配置了科學副班主任。
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