武漢1中學家長臥虎藏龍 「名校教授、科技老總」都來開課

上一學年，科學副班主任們成績斐然。(取材自極目新聞)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 華科附中開學典禮聘任16位新高一家長任科學副班主任。

華科附中開學典禮聘任16位新高一家長任科學副班主任。 重點二： 家長陣容包括13位高校教師、2位研究員與1位科技公司老總。

家長陣容包括13位高校教師、2位研究員與1位科技公司老總。 重點三：學校已為每個班級配備科學副班主任，名校教授占比逾八成。

華中科技大學附屬中學1日上午舉辦開學典禮，現場聘任16位新高一家長擔任所在班級的「科學副班主任」，其中包含13位高校教師、2位科研院所研究員及1位高新科技公司老總。至此，該校每個班級皆已配備「科學副班主任」，其中名校教授占比超過八成。

極目新聞報導，該校學工處副主任李慶說明，學校自去年開學首度倡議聘任40名科學副班主任，作為科學教育特別顧問與活動導師，一學年來與教師緊密合作，開展科普講座、科研院所參觀、科學實驗及產品研發體驗等近百場活動，打造開放實踐的學習環境。

新聘代表、華中科技大學工程實踐創新中心副主任施松新於現場發出邀請，歡迎師生前往工創中心研學，體驗包含自主國產智能製造產線、搬運機器人、3D打印智能鑄造、激光焊接機器人、會跳舞的機器狗及智能無人機等先進系統，並強調實踐教學設備有70%帶有「華科大造」基因。

報導指出，華科附中校長魯周超表示，學校擁有濃厚的科學基因，先後獲評首批全國中小學科學教育實驗校等多項國家級榮譽。去年5月，該校更成為「科技高中教學教研協作體」項目校，為湖北省唯一入選的高中，學校將持續將科技教育融入全人培養。

新聘科學副班主任代表獲授牌。(取材自極目新聞)