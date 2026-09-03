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北電新生酷似宋威龍被跟拍 拿下口罩…被酸「仿宋體」

中國新聞組／北京3日電
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戴著口罩的胡武圓因路透被指神似宋威龍霸榜熱搜。（取材自極目新聞）
戴著口罩的胡武圓因路透被指神似宋威龍霸榜熱搜。（取材自極目新聞）

北京電影學院2026級新生昨天開始報到入學，大批經紀公司工作人員、攝影師等在校門口，希望能從新生中選擇合適的學生進行下一步合作，使得新生報到日成了「選角現場。其中一名湖北武漢籍新生胡武圓被認為長相酷似男 星宋威龍，引來大批人潮跟拍，相關報導自昨晚起就霸榜熱搜第一，已有近4千萬閱讀量。也有人覺得不像，調侃：「宋威龍還是太權威了，爭當『仿宋體』之前，先拿出實力再說。」

拿下口罩的胡武圓。（取材自極目新聞）
拿下口罩的胡武圓。（取材自極目新聞）

據極目新聞報導，9月2日上午，北京電影學院海淀校區門口，一些職業攝影師已提前在此等候，新生從校門口進出時，引起圍觀、拍攝，並被索要簽名。一名叫胡武圓的新生在校門口引發關注和拍攝，胡武圓和鏡頭打招呼後乘車離去。「神似宋威龍北電新生報到引圍觀」隨即衝上了熱搜第一，引來大批留言討論。

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網傳胡武圓的證件照。（取材自微博）
網傳胡武圓的證件照。（取材自微博）

據悉胡武圓為湖北武漢人，是北電2026級表演專業新生，他曾取得北電表演專業全國第二名。在藝考期間，他就因外形俊朗、神似演員宋威龍而引發關注，目前，其在視頻平台擁有5.2萬粉絲。

宋威龍。（取材自微博）
宋威龍。（取材自微博）

2026級表演本科新生劉芮茹也在校門口引起了關注，她說自己今年19歲，北京電影學院一直是她的「夢中情校」，第一天入學讓她覺得開心和激動。

在北電校外，還有影視經紀公司的工作人員前來「選角」，希望能從前來報到的新生中選擇合適的對象進行下一步合作。

北京電影學院校門口成了選角現場。（取材自極目新聞）
北京電影學院校門口成了選角現場。（取材自極目新聞）

據北電官方公眾號，該校2026級新生9月2日分海淀、懷柔兩校區錯峰報到。報到當天，新生及陪同家人可免費搭乘兩校區校車。北電各院系設置開放參觀教學點，完成報到後，新生和家長可進入院系參觀了解。

胡武圓是否長相酷似宋威龍也引來大量討論，宋威龍的粉絲大都認為胡武圓「戴著口罩有點像，拿下口罩完全不像，還神似好多男星」，還有人點評認為他的下巴太圓，「要再減重一些」；有網民則調侃：「宋威龍還是太權威了，人人爭當仿宋體，樂此不疲啊」，「神似好多人啊」，「更像驕陽似我的男二」，「眼睛不要可以捐了，只有性別像」，「好的知道了，以後宋威龍就是形容詞了。」

精華 FAQ

  • 因為多家經紀公司工作人員與攝影師聚集校門口，希望從新生中發掘可合作對象，讓報到現場宛如選角會場，也吸引不少圍觀與拍攝。

  • 這名新生是來自湖北武漢的胡武圓，為北電2026級表演專業學生，藝考時就因外型俊朗受到注意，甚至已有5.2萬粉絲。

  • 部分網友認為他戴口罩時較像，拿下口罩後差異明顯，也有人覺得他像其他男星，還出現「仿宋體」等調侃，討論相當熱烈。

武漢

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