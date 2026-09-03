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仿生機器人女性外表偏多 易引發「擦邊」？業者這樣說

中國新聞組／北京3日電
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仿生機器人。（取材自南方都市報）
仿生機器人。（取材自南方都市報）

近日在中國多項仿生機器人展會上，有媒體觀察到，目前各家公司生產的仿生機器人以女性偏多，主要是大都用於接待或服務員場景，引發女性刻板印象的討論。近來更有不少男性消費者，在展場上看到女性仿生機器人「靈動的大眼睛、高顏值的外表，不禁想觸碰一下」時，情不自禁地做出「擦邊」等不雅動作，工作人員困擾之餘只能加以引導。不過有業者說男性機器人市場更大。

根據中國國家統計局發布2025年全國1%人口抽樣調查主要數據公報，中國人口呈現男多於女的現象，全國男性比女性多出約2899萬人。不過到了仿生機器人市場，卻是女多於男。據南方都市報報導，無論是當前舉辦的數博會，還是此前已圓滿落幕的世界機器人大會、世界人工智能大會，從多家公司推出的產品來看，女性外表的仿生機器人數量更多。為何女性仿生機器人更多、是否會輸出色情暴力內容也引發了公眾討論。

松延動力在今年的世界機器人大會上帶來了多個造型各異的仿生機器人，包括春晚蔡明同款仿生機器人「X-Head1（小月）」、男版「小辰」，以及4個全新形象的半身機器人。松延動力工作人員說：「我們生產和銷售的女性仿生機器人更多一些。其實在性別上我們沒有偏向，我們的仿生機器人多用於迎賓接待這樣的商用場景，而在現實場景中，女性迎賓接待員更多一些。」

據了解，松延動力推出的仿生機器人目前主要面向博物館、科技館、企業展廳，以及政務大廳、社保大廳、機場、高鐵站等公共服務場景，承擔導覽、講解、諮詢接待等工作。

基於現實應用場景的考慮，數字華夏生產的仿生機器人，也首選了女性外表。數字華夏品牌經理周子薇稱：「我們生產的仿生機器人也是用於迎賓接待這樣的商用場景，提供公共服務，女性外表更加有親和力，不可否認的是，這也是大眾對於女性的一種刻板印象。」「不過我們已經在生產男性仿生機器人了，通過近年來對演唱會、追星這些場景的觀察，我們認為男性外表的仿生機器人也很有市場。」周子薇說。

據某仿生機器人參展商的工作人員介紹，在一些大型展會現場，不免有觀眾對女性外表的仿生機器人作出不雅動作，人潮擁擠的情況下，工作人員只能是加以引導。

據了解，目前已有多家仿生機器人生產公司在積極地參與機器人倫理安全規則標準制定。對於消費者將情感陪伴機器人買回家作出「擦邊」行為，是否要承擔法律責任的問題，北京岳成律師事務所副主任岳屾山表示，在完全私密空間之下涉及個人隱私的情形，這種情形法律不會干預行為人的行為。

精華 FAQ

  • 業者多認為，仿生機器人主要用於迎賓接待、導覽諮詢等服務場景，而現實中這類工作常由女性擔任，因此女性外表較符合市場預期，也更容易被商用客戶接受。

  • 部分男性觀眾看到女性外表的仿生機器人後，會因外觀擬真而產生想觸碰的衝動，甚至做出不雅動作。現場人潮擁擠時，工作人員只能持續勸導與引導。

  • 有業者表示，男性仿生機器人同樣具備市場潛力，特別是從演唱會、追星等場景觀察，男性外表機器人可望切入新需求，因此已開始布局相關產品。

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